HABER: BURHAN AKDAĞ

Genç model Elmas Yılmaz, dünyanın prestijli güzellik yarışmalarından biri olan 21 ülkenin genç kızlarının yarıştığı 2024 World Miss Europe’da adeta tarih yazdı. 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye’yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı.

1927’den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu. Yarışmaya hazırlanmak için 6 ay boyunca disiplinli bir şekilde çalışan Elmas Yılmaz, “Türkiye'yi gururlandırmak için her şeye değer” dedi.

9 yıldan beri profesyonel olarak modellik yapan Elmas yılmaz birçok modacı ile çalışma fırsatı buldu.

Özellikle iki sene önce annesini kaybettikten sonra kardeşinin sorumluluğunu üstlenince daha sıkı mücadele etmek zorunda kaldığını her fırsatta belirtten Yılmaz, 2015’de 17 yaşında Best Model Mediterranean güzeli olduktan sonra İstanbul’a taşındı. 2017’de Model of Celebrity yarışmasını kazanan Yılmaz geçtiğimiz hafta Lübnan’da yapılan 2024 World Miss Europe’da Avrupa güzeli oldu.

Yarışma sonrasında konuşan Elmas Yılmaz “Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan’da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum. Bu benim değil, Türk kadınının başarısı. Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk Kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim” dedi…