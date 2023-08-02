Haber: Mert Osman Erman

Bay Bukele, "Bu sabahdan beri 7,000 asker ve 1,000 polis memuru güvenlik çitini kurdu" şeklinde paylaşımda bulundu.

Amaç, çete üyelerinin ayrılmalarını engellemek ve tedarik zincirlerini kırmaktır.

2022 Mart'ından bu yana, çete ile ilişkilendirilen cinayetlerdeki artışın ardından olağanüstü hal ilan edildiğinde 70,000'den fazla şüpheli üye gözaltına alındı.

Yoksul Orta Amerika ülkesi dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak görülüyor.

Çete faaliyetiyle herhangi bir belirgin bağlantısı olmayan binlerce insan da gözaltı operasyonlarının bir tür taramasına dahil edildi.

Ülkenin yasama organlarının son dönemde kitlesel mahkemelere izin verme kararıyla ilgili de endişeler bulunmaktadır. Eski adı Twitter olan X'te yaptığı bir dizi paylaşımda Başkan Bukele, Cabanas'ın "en büyük terörist hücre sayısına sahip yer" haline geldiğini, burada çete üyelerinin kırsal bölgelerde saklandığını söyledi.

Başkan, kuşatmanın "tüm suçlular" yakalanana kadar kaldırılmayacağını vurguladı.

Aynı zamanda, başkan yerel sakinleri ve turistleri sakin olmaları ve normal faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda teşvik etti.

Kamyonlarla yüklü askerler Salı günü Tejutepeque ve Ilobaso bölgesel kasabalarının sokaklarında görüldü, AFP haber ajansı bildiriyor.

Cabanas, 160,000'den fazla insanın yaşadığı tarımsal bir bölgedir.

Alanı 1,000 metrekareyi (390 mil kare) biraz aşmaktadır.