Haber: Mert Osman Erman

Yavaş hareket eden Khanun - üç haftada Doğu Asya'yı vuran üçüncü tayfun - Pekin'de bir yüzyıldan fazla süren en ağır yağmurları daha da kötüleştirme tehdidinde bulunuyor.

Şimdiye kadar Çin'de sel en az 34 kişinin ölümüne neden oldu.

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bu gibi aşırı hava olaylarının daha sık olacağını söylüyor.

Khanun, son birkaç haftada Filipinler ve Tayvan'ı da sırılsıklam eden iki diğer tayfun, Talim ve Doksuri'nin ardından geldi ve 30'dan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğu sahiline karaya çıkması bekleniyordu, ancak şimdi tahminlere göre Çin'i vurmadan Japonya ana karasına doğru dönme ihtimali daha yüksek.

Japonya'nın tropikal Okinawa adalarının Çarşamba günü Khanun'un 252 km/saat (156 mil/saat) hızındaki rüzgarlarına karşı koyacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 20,000 kişi tahliye edilmesi önerildi ve Okinawa'nın Naha havalimanında neredeyse 900 uçuş iptal edildi. Bu adanın zirve turist mevsimi. Bu tür güçlü fırtınalar, Japonya'da yılın bu zamanında nadirdir.

Ancak iklim bilimciler uzun süredir küresel ısınmanın fırtınaların ve sıcak havalı günlerin yoğunluğunu ve sıklığını artıracağını uyarıyor, ki her ikisi de son bir ay içinde Asya'nın bazı bölgelerini vurdu.

Singapur Yönetim Üniversitesi'ndeki kentsel iklim profesörü Winston Chow, aşırı hava olaylarını rulet oyununa benzetiyor, insanların kırmızı ve siyah karelere bahis koyduğu bir oyundur. İklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olayının meydana gelme olasılığının, yani topun kırmızı bir kareye gelmesinin arttığını söylüyor.

"Ne kadar fazla emisyon çıkarırsak, o kadar fazla siyah kare kırmızıya döner, bu yüzden her yıl daha sık kırmızıya inme ihtimalimiz var" dedi.

Üç fırtınanın etkisi Çin'in başkenti Pekin'i ve Tianjin ile Hebei eyaleti gibi komşu bölgelerini geçen haftadan beri sular altında bıraktı. Devlet medyasına göre Pekin ve Hebei'de yaklaşık 974,400 kişi tahliye edildi.

Pekin'in Mentougou bölgesinin vahşi vahşi köylerinde, devlet medyasında yayınlanan görüntüler, yetkililerin evlerinin dışına çamur atarken yolları ve köprüleri taşlardan ve devrilmiş ağaçlardan temizlediğini gösteriyor.

Sadece Pekin, son birkaç günde "140 yıldır en ağır yağışı" yaşadı ve 1891'de kurulan rekoru kırdı, yetkililere göre, daha fazla "önemli yağış" uyarısı yapıldı.

Filipinler'de başkent Manila'nın büyük banliyöleri hala sular altında, nehirler şişiyor ve barajların taşma tehdidi var.

Geçen hafta, Doksuri ülkenin batı kıyısından uzaklaşırken Manila'nın güneyinde denizde sallanan bir feribot devrildi ve Khanun doğuda güç kazanırken 26 kişi öldü.

Fırtınalar ayrıca bölgede altyapıyı yok etti, yangınlara ve selere neden oldu, okulların ve işletmelerin aralıklı olarak kapanmasına neden oldu.

Tayfunlardan önce Asya'nın büyük bölgeleri yakıcı sıcak havalardan etkilendi.

Temmuz ortasında Japonya genelinde 9,000'den fazla kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı, Çin'in bazı bölgeleri ise rekor yüksek sıcaklıklara ulaştı.

Frontiers in Earth Science tarafından 2021 yılında yayınlanan bir çalışma, 1979 ile 2016 arasındaki tayfun etkilerini inceledi ve 21. yüzyılın sonuna kadar tayfunların karada tahribat gücünün ikiye katlanabileceğini öngördü.