İSTANBUL - Kültürpark-Kervansaray’da serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Geçmiş dönem Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören, Halk Eğitim Müdürü Yılmaz Kurt, Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri gerçekleştirdi. Büyükçekmece tarihi Kervansaray’da açılan sergi 13 Haziran’a kadar ziyarete açık kalacak.

“Kendi yaptıklarımızla gururluyuz”

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar Dönem Sonu Sergisi’nde kursiyerlerin ve eğitmenlerin el emeği ve özel işçilikle hazırladıkları porselen, kağıt rölyef, ahşap yakma gibi birbirinden farklı branşlardaki eserler yoğun ilgi gördü. Açılışta konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sergideki her bir eserin büyük emekler harcanarak üretildiğine dikkat çekerek emeği geçen Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin eğitmen ve kursiyerlerini kutladı. Sergide eserleri bulunan eğitmenler ve kursiyerler çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek duygularını şöyle ifade etti:

Emel Uyarlı: ‘’70 yaşındayım. 10 senedir gönüllü öğretmenlik yapıyorum. İnanılmaz duygular içindeyim. Her sene havya kullanmayan, ahşap kullanmayan, resimle çok alakası olmayan kursiyerlere şunları yaptırabilmenin gururunu yaşıyorum. Onlar da burada olmanın gururunu yaşıyor. Biz çok güzel bir aileyiz Büyükçekmece ailesi. Hiç kimsenin hiçbir menfaati yok. Hiçbir beklentisi yok maddi. Fakat bu manevi duygular bize inanılmaz haz veriyor. Kursiyerlerim de bundan dolayı çok mutlular. Onların mutluluğu direkt olarak benim mutluluğum. ‘’

Saadet Demirel: ‘’ İki yıldır gidiyorum ve çok zevk alarak yapıyoruz. Bütün Büyükçekmece’deki halkımızı da bekleriz. El becerimiz gelişiyor. İlişkiler çok güzel halk eğitimde. Mutluyuz. Hocalarımızla gururluyuz. Kendi yaptıklarımızla da gururluyuz. Aslında içimizde herkesin bir cevher var. Bunu hocaların desteğiyle biz geliştirdik. ‘’

Kamile Kaş: ‘’ Kağıt rölyef usta öğreticisi olarak görev yapıyorum. Belediye’de gönüllü hocalığım var. Kağıt rölyef dediğimiz zaman boyutlu kağıtlarla yapılan çalışmaları anlıyoruz. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bugün bir sergimiz var. Sergimizin açılışını yaptık. Öğrencilerimin yaptıklarıyla da gurur duydum. Onlar da bu anlardan çok memnunlar ve belediyeye bu tanıdıkları imkan için ben teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Belediye’miz var olsun diyorum.’’

HABER: MERVE ELÇİ