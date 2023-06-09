İSTANBUL- Moda Tutkusu X Love my body, 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu için, Moda Tutkusu markasının yaratıcısı Yasemin Öğün ve Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ile beraber yeni sezon kutlama yemeğine ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen yemeğe; Emre Işık, Burcu Esmersoy, Gamze Erçel, Mert Aslan, Ahmet Gencehan, Mert Vidinli, Pelin Kaya, Özlem Avcıoğlu, Nazlı Çelik, Ayşegül Uluç, İsmail Polat ve Sandra Lazoğlu’nun yanı sıra, moda tasarımcılarının görünürlüğüne değer katan moda basının temsilcileri de katıldı. Şehrin en yeni İtalyanı Marcello’da gerçekleşen kutlama, Şef Luigi Mariconda’nın Love my body için hazırladığı özel lezzetlerle taçlandı.

MODA TUTKUSU X LOVE MY BODY İLE 23’ YAZI

Gece ile ilgili olarak konuşan marka yaratıcıları Yasemin Öğün ve Zehra Işık koleksiyon hakkında; ‘23 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu doğanın iyileştirici gücünden, eşsiz renklerinden ve yaydığı pozitif enerjiden yola çıkılarak yaratılan bir koleksiyon oldu. Sıcak yaz tonlarının ağırlık kazandığı bu koleksiyonda yaz mevsiminin samimiyetini derinden hissedebileceksiniz.

Tiril tiril kumaşların konforlu ve zamansız parçalarla birleştiği bu koleksiyonla yaz boyunca her türlü ambiyansa kolaylıkla uyum sağlayacaksınız.

Yorucu olmayan rafine formları, dingin, doğal kumaşları ve doğadan ilham alan renk skalası ile bu sezon konforlu bir koleksiyon sunan Moda Tutkusu X Love my body’nin bu sezondaki sihri; zahmetsiz bir şekilde bakımlı, şık, cool ve çekici görünmenizi sağlayacak olması.

HABER: MERVE ELÇİ