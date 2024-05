İstanbul

Vakfın "Edebiyat ve Biz" projesi kapsamında başlattığı serinin ilk kitabı "Kırmızı Başlıklı Kız"ın tanıtımı, down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Down Town Cafe'de gerçekleştirildi.

Tanıtımın ardından konuşan İZEV Yönetim Kurulu Başkanı Merve Kılıç, uzun zamandır çocuk kitapları yazdığını ve sivil toplumun her alanında insanları farkındalık çalışmalarına yönlendirdiğini belirtti.

Vakfın "Hayat ve Biz" başlıklı projesinin üçüncü aşaması "Edebiyat ve Biz" kapsamında "Kırmızı Başlıklı Kız" hikayesini yeniden uyarladıklarını anlatan Kılıç, "Aslında yaklaşık üç yıldır çalıştığımız bir proje ve sadece bir kitaptan ibaret değil, devam etkinlikleriyle yine sanatın çeşitli alanlarında yaratılacak ürünlerle devam edecek. Aynı zamanda uluslararası boyuta taşınacak bir proje bu." diye konuştu.

"Down sendromlu Kırmızı Başlıklı Kız, kurt ile arkadaş oluyor"

Kılıç, "Edebiyat ve Biz" projesinin ilk aşamasında dünyaca tanınmış yerli ve yabancı 10 çocuk hikayesini yeniden uyarladıklarını işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çocuk klasiklerinin içerisindeki travmatik ögeleri ortadan kaldırarak, her kitabın ana karakterini ve yan karakterini zihin ve beden farkı, yani down sendromlu, otizmli, serebral palsili, görmeyen ve işitmeyen karakterlerle değiştirdiğimiz bir seri yapıyoruz. İlk kitabımız, Grimm Kardeşler'in hikayelerinden biri olan Kırmızı Başlıklı Kız. Kitabın ana karakteri biliyorsunuz, olağan bir çocuktu. Belki de 3-4 jenerasyon bu kitabı okumuş veya dinlemiştir. Kırmızı Başlıklı Kız'ın kurtla yaşadığı bir macera vardı hatırlarsanız. Orijinal hikayede kurt kıza ve büyükanneye zarar veriyordu. Bu da aslında hayvanlarla çocukların kurduğu diyaloğu ürkütücü bir yere çekiyor. Hepimiz çocukken bazı travmalar yaşadık bu hikayeler yüzünden. Şimdi bizim hikayemizde kurt, üzerinde hayvan deneyleri yapılan bir laboratuvarda çok acılar çektiği için insanlardan intikam alma yemin etmiş biri. Kırmızı Başlıklı Kız da hayvanları çok seven down sendromlu bir kız. Kurt ile karşılaşıyor ve diyor ki, 'İnsanlar sana zarar vermez, gel seninle birlikte diğer arkadaşlarını da kurtaralım.' Böylece bizim down sendromlu kızımız, kurt ile beraber diğer hayvanları kurtarıyor ve sonunda ne kurt zarar görüyor ne kızımız korkuyor. Kısacası mutlu biten bir hikaye var."

Yaklaşık 4 yıl sürecek proje dahilinde Rapunzel, Keloğlan, Pinokyo, Alaaddin'in Sihirli Lambası, Don Kişot, 3 Silahşörler ve Robin Hood gibi hikayeleri de yeniden uyarlayacakları bilgisini veren Kılıç, bu kapsamda müzik ve tiyatro gibi sanatın farklı alanlarından da yararlanacaklarını aktardı.

"Farkındalık projemiz 20'nin üzerinde uluslararası ödül aldı"

Merve Kılıç, İZEV'in bundan önceki farkındalık projelerine dair ise şunları kaydetti:

"Hayat ve Biz projesinin ilk aşamasında 'Sanat ve Biz' adı altında, dünyaca ünlü tabloların yüzlerini zihin farklı gençlerin yüzleriyle değiştirip insanlara 'sanatın her alanında biz de varız' demiştik. Bu tablolara dair oluşturduğumuz sayısız sergide, 10 milyona yakın kişiden ziyaret aldık. Daha sonra 'Hayvanlar ve Biz' başlıklı bir sergi hazırladık. Bir fotoğraf sergisiydi bu. Doğadaki en saf duyguları hayvanların, toplumdaki en saf duyguları da zihin farklı insanların temsil ettiğini anlatmaya çalıştık. Bu projenin yanında bir de Roger Waters'la işbirliğimiz olmuştu. Meşhur şarkılarından 'Another Brick in the Wall'un Türkçe versiyonunu hazırlamıştık 'Yaşam Hakkı Duvar' adıyla. O etapta projemiz uluslararası alanda 20'nin üzerinde ödül aldı ve Türkiye'yi dünyada farkındalık noktasında bir yere taşıdı."

Kitaplar yurt dışında da yayınlanacak

"Edebiyat ve Biz" projesinin ilk aşamasında 3-13 yaş arası çocukların yanı sıra ebeveynler ve öğretmenler için hazırlanan 10 resimli çocuk kitabı, önce Türkiye'de, daha sonra farklı dillerde ABD ve Avrupa'da okuyucularla buluşacak.

Projenin ikinci aşamasında ise özel gereksinimli çocuklar ile ebeveynleri ve yetişkinlere yönelik kitaplar hazırlanacak.