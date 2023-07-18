Son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde canlı gözle izlediğim Edin Dzeko’nun Fenerbahçe’ye futbol kariyerinin sonlarına geldiği şu sıralarda gelmiş olmasına, bir kesim burun kıvırsa da ben bu transferin çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum.

Gerek fiziği, gerek futbol mantalitesiyle dünyaya tam anlamıyla golcü tiplemesi olarak gelmiş bir isim Boşnak oyuncu.

Bir kere karşısında oynayan defans oyuncusunu yoran bir fizik üstünlüğüne sahip futbolcu. Kafa toplarındaki hakimiyeti, üçüncü bölgede kaptırılan toplarda, rakibe uyguladığı ısrarcı pres ve top takibi anlamında Fenerbahçe’ye çok önemli bir artı sağlayacağı düşüncesindeyim.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe için kim ne derse desin çok önemli bir güç olacağına kesin gözüyle baktığım Dzeko’nun 37 yaşında olmasını olumsuz bir kriter olarak görenlere söyleyecek iki çift sözüm var.

Son derece başarılı bir kariyere sahip Edin Dzeko, oynadığı bütün takımlarda iş disiplini ve istikrarıyla anılan bir isim. Öyle ki, Jose Mourinho 2021’de gittiği Roma’da, memleketi Portekiz’den gelen gazetecilere verdiği röportajda, çalışma temposu ve disipliniyle Dzeko’yu öve öve bitirememiş, onun arkadaşlarına örnek oluşturan bir profil olduğunu ifade etmiş.

Bir başka ilginç referans da, Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Faruk Hadzibegiç’ten. Daha önce ülkemizde de görev yapan deneyimli teknik adam, 2024 Avrupa Şampiyonası J Grubu karşılaşmalarında ardı ardına alınan Slovakya, Portekiz ve Lüksemburg yenilgileri sonrasında görevden ayrılırken, “Takımımızdaki bazı oyuncular maalesef, 35 yaşındaki İbrahim Sehic ve 37 yaşındaki Edin Dzeko’nun iş ciddiyetine sahip değiller” diyerek veda etti.

Bu arada Dzeko’nun dışında verdiği örnek olan İbrahim Sehic de bildiğiniz gibi, Süper Lig’de Konyaspor’un kalesini koruyan başarılı file bekçisinden başkası değil.

Yani buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Edin Dzeko gibi mesleki enformasyonu, donanımı ve iş disiplini olan bir futbolcunun en az iki sezon Fenerbahçe’ye üst düzey katkı sağlayacağı kanısındayım.

Bu arada, transferde hayli hareketli bir görüntü veren Fenerbahçe’nin bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek için kolları sıvadığını görebiliyoruz. İsmail Kartal’la en doğru adımı attığına inandığım Sarı Lacivertli takımın, Premier Lig ve Serie A takımlarının peşinde olduğu kaleci Altay Bayındır’ın yerine de Hırvat kaleci Dominik Livakovic’te mutlu sona yakın.

Bu arada Altay’ın transferdeki rotasının İtalyan devi İnter olduğunu söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe Dzeko’yu aldığı İnter’e, kalecisi Altay Bayındır’ı gönderebilir. Bu da karşılıklı yapılmış bir alışveriş olarak, iki kulübün tarihine geçmiş olur.

Hoşçakalın…