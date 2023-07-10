Kentte iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünden geçen Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı.

Debisi yükselen akarsuyun yakınındaki Kadir Efiloğlu'na ait tek katlı ev ile ahır, şiddetli akıntıya dayanamayarak yıkıldı.

Ailenin, yetkililerin yaptığı uyarılar dolayısıyla ikametten çıkmış olmasının, can kaybını önlediği olayda, eşyalar sel sularına kapıldı veya enkaz altında kaldı.

Ev ve ahırın yıkıldığı anlar, aile üyelerinden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

AA