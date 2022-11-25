Fevzi Moray

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ!..
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ..
Sevgili okurlarım, savaş çığlıklarının atıldığı ve ülkelerin ateşe verildiği bir dönemden geçiyoruz!
Türkiye, bu doğrultuda 19 Kasım 2022 tarihinde Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki Kürt milliyetçi güçlerini hedef alan “Pençe-Kılıç Hava Harekâtı”na başladığını duyurdu..
Konu savaş olunca Ulu Önderimiz Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün barışla ilgili yukarıdaki özdeyişinin içinde yatan düşünceyi sizlerle paylaşmam gerekiyor.
Bilindiği gibi yazılan 5000 yıllık tarihin %95’i savaşlarla geçmiştir!.
İnsan ise evrenin en tehlikeli canlısıdır!
Devrede insan olunca savaşların maksadı inanın saymakla bitmez. Savaşa katılmak istemiyorsak bunun da bir bedeli oluyor! O bedel ödenmedikçe düşmanların hedefi olacağımızı da unutmayalım.
O nedenle yukarıdaki başlık naçizane bana göre “bir yandan barış döneminde topyekun kalkınacak hamleleri yaparken, bir yandan da ‘askeri güç’ itibarıyla savaş hazırlıklarını ihmal etmemeyi gerekli kılıyor!”
‘Savaşları kimler çıkarıyor’ sorusuna ise en güzel cevabı ünlü Fransız düşünür Jean Paul Sartre (1905-1980) veriyor.
“Savaşı Zenginler Çıkarır, Yoksullar Ölür.”
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Şimdi esas konumuza dönebiliriz, artık…
“PUTİN RUSYASI HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR”(3)
Geçen yazımda, Küresel Batı’nın NATO sınırlarını Asya ve uzak doğuya genişletmekte ne kadar ısrarcı olduğunu belirterek noktalamıştım.
Her geçen gün ‘Rusya- Ukrayna’ savaşı ilginç boyutlarda seyir göstererek Türkiye ve Avrupa’yı tedirgin ederken Rusya’yı da haklı olarak karşı önlem almaya zorluyor!.
Terör eylemlerinin fitilinin ateşlenme sebebine gelecek olursak : yine bana göre Türkiye’nin İsveç yönetimine şart koştuğu “FETÖ ve PKK’lı teröristlerin teslimi!” ibaresine küresel batının kayıtsız kalmasıdır.
Olayları daha iyi değerlendirebilmek adına yakın zamanda küresel batının malum ülkelere uyguladığı stratejik yaklaşımın tarihsel sıralamasına dikkatle göz atmamız gerekiyor.
Tarihler 05 Kasım 2022’yi gösterdiğinde NATO genel sekreteri Stoltenberg CNN-Türk’e yaptığı konuşmada teröristlerin iadesine değinmezken İsveç’in Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını beyan ediyor!
Daha sonra İsveç Başbakanı Kristersson 09 Kasım 2022’de Ankara’ya geliyor! Verdiği müjdeli haberin özü, ‘ülkesinin FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade edeceği yönünde!’
İsveç başbakanının olumlu yaklaşımı dünyayı kaosa sürükleyenlerin (!) işine gelmemiş olacak ki, fitili ateşlenen teröristler bu gelişmeyi önce İsveç’te ayaklanarak protesto ediyorlar.
13 Kasım 2022 tarihinde ise terör örgütleri sokağa çıkıp Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının iptal edilmesini dayatıyor.
Devamında ise vatansız yıldırıcılar 17 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’un istiklal caddesini kana buluyorlar !
Verilen beyanlar Türkiye’yi oyalamaya yönelikken, kışkırtıcı eylemler ise sabrını zorlar niteliktedir, artık!
Bu nedenle ülkemizin bekası için ‘kışkırtıcı gelişmelere’ akılcı diplomasiyle yaklaşıp , Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıktaki özdeyişine bağlı kalarak ‘dünyada barışa’ hizmet etmemizin en akılcı yöntem olacağına yürekten İNANIYORUM. Aksini düşünmek bile beni ürpertiyor!
“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”