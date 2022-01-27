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İngiltere iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

İngiltere’de vaka sayıların düşmesiyle iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

27 Ocak 2022 Perşembe 13:51
İngiltere iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

İNGİLTERE - İngiltere hükümeti yaptığı açıklamada bugünden itibaren iç mekânlarda maske zorunluluğu dahil Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu. Hükümet, ‘güçlendirici’ aşının uygulama başarısından dolayı bu kararın alındığını belirtti.

İngiltere’de hükümet bugünden geçerli olmak üzere Plan B olarak adlandırılan kısıtlamaların kalktığını ve Plan A kısıtlamalarına geri döndüğünü açıkladı. Buna göre iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak, büyük etkinlikler ve gece kulüpleri için Kovid sertifikası (Covid Pass) isteğe bağlı olacak ve evden çalışma tavsiye edilmeyecek.  Hükümet bu kararı “Hastaneye kabullerin dengelenmesi, Omicron enfeksiyonlarının azalması ve Kovid-19’lu yoğun bakımdaki insan sayısının düşmeye devam etmesi” sebebiyle aldığını belirtti. 

İngiltere’de B Planı önlemleri, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için 8 Aralık 2021'de yürürlüğe girmişti. Açıklamada ayrıca güçlendirici aşıların hedeflenen düzeye ulaştığını ve ülke çapında 37 milyon güçlendirici aşı uygulandığı ifade edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iç MekanMaske Zorunluluğuİngiltere
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