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Danimarka, Kosova’da 300 hapishane hücresi kiralayacak

16 Aralık 2021 Perşembe 13:33
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Danimarka, Kosova’da 300 hapishane hücresi kiralayacak

DANİMARKA - Danimarka Adalet Bakanlığı, ülkede 2015 yılından bu yana artan mahkum sayısı nedeniyle Kosova’dan 300 hapishane hücresi kiralanacağını açıkladı. Hücrelerin, Danimarka’dan sınır dışı edilecek mahkumlar için kullanılacağı ifade edildi.

Danimarka Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Danimarka'daki cezaevi kapasitesinin daha genişletilmesi kararlaştırıldı. Anlaşma Kosova'da Danimarka’dan sınır dışı edilmeye mahkum edilen yabancılara 300 hapishane yeri kiralamak için bir girişimi içeriyor,” denildi. Ülkede 2015 yılından bu yana mahkum sayısının yüzde 19 oranında artış gösterdiği ifade edilirken, resmi istatistiklere göre, ülkede 2021'in başında 4 binden fazla kişi mahkum edildi ve kapasitenin yüzde 100’ü aşıldı.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükümet, cezaevlerinin ihtiyaç duyulan restorasyonuna başladığı geniş bir anlaşmaya girdi. 2025'te cezaevinde bin kişilik yerimiz eksik olacak ve şunu söylemekten gurur duyuyorum ki, anlaşmayla birlikte bağlayıcı görevi üstleniyoruz. Üçüncü ülkelerden mahkumlara Kosova'da cezaevlerinin kiralanması için çalışma yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve hem kısa hem de uzun vadede Danimarka cezaevlerini daha fazla hücre ile genişletiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaKosovaHapishane Hücresi
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