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Bakan Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış törenine katıldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Brezilya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış törenine katıldı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:37
Bakan Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış törenine katıldı

Latin Amerika turu kapsamında Brezilya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sao Paulo’da iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Sao Paulo’da iş insanlarıyla Brezilya’yla ticari ilişkilerimizi daha da artıracak adımları ve yatırım imkanlarını ele aldık” ifadelerini kullandı. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Brezilya arasında köklü dostluk bağları olduğunu belirterek, “Ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık mevcut. Brezilya Latin Amerika bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız. Ama bugün yaptığımız görüşmelerde özellikle iş insanlarıyla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi bizim potansiyelimizin çok gerisinde dolayısıyla hedeflerimiz büyük” dedi.

Kültürden spora kadar birçok alanda ilişkilerin geliştiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Benim çocukluğumda Türkiye’de herkes Brezilya dizilerini izlerdi ve o yıllarda Türkiye’de televizyon satışlarında rekorlar kırılmıştı. Çünkü Brezilya dizileri gündüz oynanıyordu ve herkes işyerine Brezilya dizilerini izleyebilmek için televizyon almıştı. Bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa’da birinci sıradaysak ve dünyada üçüncüysek bunda Brezilya dizilerinin önemli katkıları oldu. Tabi her şey değişiyor zamanla şimdi tam tersine döndü. Brezilya’da ve Latin Amerika’da Türk dizileri izleniyor. İlave televizyon ihtiyacınız varsa biz fazlasıyla üretiyoruz Türkiye'de. Ayrıca hem Brezilya’da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

“BÖLGEDEKİ BAŞKONSOLOSLUĞUMUZUN SAO PAULO'DA OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR”

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri etkinliğini ve sayısını artırıyor. Ayrıca üniversitelerimiz arasında da gerçekten çok takdir ettiğimiz iş birliğini görüyoruz. Sao Paulo, sadece Brezilya'nın değil Güney Amerika’nın önemli ticaret, finans, lojistik ve kültür merkezidir. Bölgedeki tek Başkonsolosluğumuzun tüm Latin Amerika dahil burada Sao Paulo'da olması tesadüf değildir. Bugün komşu ve dost ülkelerin başkonsolosları da aramızda. Demek ki sadece Türkiye’nin ilgisini çekmiyor. Bu vesileyle dost ve komşu ülkelerin başkonsoloslarına da bugün katıldıkları için aramızda oldukları için teşekkür ediyorum. Tabi ilişkilerimiz gelişirken misyonlarımızın iş hacmi de artıyor. Dolayısıyla daha iyi imkanlarda ve şartlarda daha etkin hizmet verebilmek için Başkonsolosluğumuzu bu güzel sitenin içinde güzel bir ofise taşıdık. Değerli Başkonsolosuma özellikle böyle güzel bir yer bulduğu için çok teşekkür ediyorum. Brezilya’da yaşayan vatandaşlarımız için Başkonsolosluğumuz kendi yerleridir, kendi evleridir. Kapımız vatandaşlarımıza yedi gün 24 saat açık ama sadece bizim vatandaşlarımıza değil Brezilyalı dostlarımıza ve yine dost ülkelerin vatandaşlarına da kapımız her zaman açık.”

“KONSOLOSLUK HİZMETLERİNDE ARTIK YAPAY ZEKADAN FAYDALANMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Konsolosluk hizmetlerinde yapay zekadan faydalanılacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bu vesileyle Büyükelçiliğimiz de vurguladı. Dünyadaki tüm misyonlarımızla Ankara’daki çağrı merkezimiz ve merkezdeki dairelerimizle 85’ten fazla konsolosluk hizmeti veriyoruz vatandaşlarımıza. Bugün güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen gün demosunu arkadaşlarımız yaptı. Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanmaya başlayacağız. Hızır programıyla da birçok hizmetimizi yapay zeka ile yedi gün 24 saat anlayışıyla vermeye önümüzdeki günlerde başlayacağız. 2019 yılında biliyorsunuz dijital diplomasi inisiyatifini başlatmıştık. Bugün yapay zekadan sadece konsolosluk hizmetlerinde değil dış politika gelişmelerinin tespiti, gelişmesi, analizleri konusunda da faydalanıyoruz. Dün 23 Nisan'da Türkiye'ye bağımsızlığı kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102’nci kuruluş yıldönümünü kutladık. Brezilya’nın bağımsızlığına giden yolda 21 Nisan Tiradentes gününün önemini biliyorum. Hem Tiradentes gününüzü hem de Brezilya’nın 200’üncü bağımsızlık yıldönümünü canı gönülden kutluyorum. Yarın Brezilya’da yapacağımız görüşmeleri de sabırsızla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun yeni binasının açılış törenine Uruguaylı eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano da katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluSao Paulo BaşkonsolosluğuBrezilyaAçılış
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