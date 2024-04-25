Brüksel

AP Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısında, milletvekilleri, İran'ın İsrail'e 13-14 Nisan'daki saldırılarını kınarken, İsrail'in güvenliğine desteklerini yineledi.

Aynı zamanda, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen ve yaygın olarak İsrail'e atfedildiği belirtilen saldırıyı "esefle karşılayan" milletvekilleri, tüm tarafları gerilimi daha fazla artırmamaya ve azami itidal göstermeye çağırdı.

Milletvekilleri, AB'ye, İran'a yönelik yeni yaptırımları acilen uygulamaya koyma çağrısı yaparken, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma talebinde bulundu.

Dün, AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katıldığı oturumda, bazı milletvekilleri, kendisini İran'a karşı tutumunu sertleştirmemekle eleştirmiş, söz konusu ülkeyle tüm diplomatik ilişkinin kesilmesini istemişlerdi.