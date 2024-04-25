İstanbul

İran Meclisi Sosyal İşler Komisyonu, geçen günlerde hafta tatilinin 2 güne çıkartılması, cuma gününün yanı sıra perşembe gününün de tatil ilan edilmesine ilişkin yasa tasarısı sundu.

Ülkede hafta tatili halihazırda cuma tam gün, perşembe yarım gün şeklinde. Bu durum dünya genelinde cumartesi ve pazar günleri tatil olması nedeniyle uluslararası ticarete sekte vurduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

Bazı muhafazakarlar, perşembe gününü kültürel ve dini açıdan tatil olmaya daha uygun görürken, özellikle iş insanları, uluslararası ticaretle entegrasyonun sağlanması açısından cumartesi gününün tatil edilmesini istiyor.

Muhafazakarlar perşembe gününü istiyor

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı (FHA) konuya ilişkin haberinde, cumartesi gününün tatil edilme taleplerini "siyonizmin taktiği" olarak yorumladı.

FHA, "Cumartesinin tatil edilmesi taslağı, Siyonizmin taktiği mi? Yoksa kara cahillik mi?" başlıklı yazıda, cumartesinin Yahudi geleneklerinde tatil olduğunu ve bunu İran'daki gizli Yahudilerin talep ettiğini öne sürdü.

İranlı Sosyolog Hüseyin Nuri de cumartesinin tatil olmasına karşı.

"Javanonline" haber sitesine konuşan Nuri, cumartesi gününün tatil edilmesini "Siyonizmin normalleştirilmesi" olarak değerlendirdi.

Cumartesi gününün Yahudilerin dini günü olduğuna işaret eden Nuri, İran'da cumartesi gününün tatil ilan edilmesinin Siyonistler ve Masonların ülke kültürünü bozma girişimlerinde baş örtüsü ve toplumsal bozulmaya bir halka ekleyeceğini kaydetti.

İş dünyası cumartesi diyor

Bir önceki dönem hükümet sözcüsü Ali Rebii'nin yaklaşımı ise cumartesi gününün tatil olması yönünde.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Rebii, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Cumartesi yerine perşembe gününün tatil edilmesini istemek, ülkedeki 'kalkınma ve ilerlemeye' muhalefet taraftarlarının refleksidir." dedi.

İran Ticaret Odası Başkanı Ali Şeriati de ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben kaleme aldığı mektubunda, ülkenin ekonomik çıkarları yönünden daha uygun olması gerekçesiyle cumartesi gününün tatil edilmesini istedi.

Şeriati, "Halihazırda, (perşembe öğleden sonra ve cuma günlerinin tatil olması) dünya ticaretiyle 4 gün banka, gümrük ve benzeri resmi işlemler için irtibat kuramamamıza neden oluyor. Perşembenin tatil ilan edilmesi en çok ticaret yaptığımız 5 ülke (Çin, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan) dikkate alındığında yılda 8,3 milyar dolar kayıp anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

İran Ticaret Odası Üyesi Pedram Sultani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ülkede perşembe gününün tatil edilmesini isteyen muhafazakarları eleştirerek cumartesi gününün tatil edilmesini istedi.

Sultani, dünyada Müslüman ülkelerin yüzde 95'inin cumartesi günü tatil yaptığını belirterek, ülkedeki bazı muhafazakarların 1,8 milyar Müslüman yerine sadece 15 milyon Yahudi'ye bakarak karar vermesinin isabetli bir karar olmadığını savundu.

Tüm bu tartışmalara ilaveten, Mecliste hükümeti destekleyen milletvekillerinin çoğunluğunun tasarıyı cumartesi gününün tatil edilmesi yönünde destekleyecekleri belirtildi.