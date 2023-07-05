HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıldırım Mayruk bir sabah atölyesine girdiğinde aklına bir fikir gelir. Kadınsılığın gücünü ve zarafetini yansıtan bir parfüm yaratmaya karar vermiştir. Özel olarak seçilmiş çiçek notaları, baharatlar ve odunsu esanslarla olağanüstü bir koku deneyimine özlem duymaktaydı.

​Mayruk, titizlikle çalışarak farklı notaları birleştirir ve sıra dışı bir parfümü ortaya çıkarır. Parfümün baş notasında, taze bergamot ve ahududu kokusu hemen hissedilir. Bu zarafeti ve enerjiyi temsil eder. Orta notalarda, pembe gül ve manolya dokunuşları parfüme yepyeni bir romantizm katar. Son olarak, parfümün temelinde sedir ağacı ve kaşmir misk ve amber esansı, derin bir ferahlık ile güç hissi sunar.

​Yıldırım Mayruk, bu parfümü tamamladığında, içinde yarı kıymetli taşlar canlanır. Bu parfüm, aynı zamanda gücü ve zarafeti kutsar. Her nefeste, kullanıcı kendini ışıklar altında hisseder ve çevresini çekici bir rüzgara sürükler. www.yildirimmayruk.com adresinden temin edilen 100 ml büyüklüğündeki bu parfümü kapıya teslim kargo ücreti dahil 3,250 TL ye satın alabilirsiniz.