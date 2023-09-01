Haber: Mert Osman Erman

Tüm duruşmalar Fulton County Mahkemesi'nin YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek, dedi Hakim Scott McAfee.

Dava için henüz bir tarih belirlenmedi, ancak Trump'ın yeniden seçim için yarışabileceği bir sonraki yıl olabilir.

Trump ve 18 kişi, eyaletin 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını değiştirme komplosuyla suçlanıyor.

Eski Cumhuriyetçi başkan, Georgia'da yüzleştiği 13 suçlamaya karşı masum olduğunu iddia etti.

Fulton County mahkemelerinin tüm işlemleri genellikle canlı yayınlanır.

Ancak, Trump'ın dört davadan biri yayınlanacak olanı olacak ve son yılların en çok izlenen davalardan biri olabilir.

Trump, geçen hafta kendini Fulton County Hapishanesi'nde teslim almak ve tutuklama fotoğrafını çektirmek için kısa bir süreliğine Atlanta'ya seyahat etti. İtiraf, mahkemede resmi olarak mahkemeye sunulan bir duruşma olan suçlamalara ilişkin bir ara duruşmada gelecek Çarşamba günü mahkemede görünme hakkını feragat etti.

Savcılar, Georgia yetkililerini eyaletteki seçim sonuçlarını tersine çevirmeye zorladığı iddia ederek Trump'a ulaştılar, ki bu sonuçları Demokrat Joe Biden'a kaybetmişti.

Davanın temelinde, oyun sayısını "yeniden hesaplamak" için eyaletin sekreterine yaptığı bir telefon görüşmesi var.

Görüşmenin kaydında "11.780 oy bulmak istiyorum" dediği duyuluyor. Trump, görüşmenin "mükemmel" olduğunu söyledi ve görüşme sırasında dinleyen avukatları herhangi bir endişe dile getirmedi.

Eski New York emlak işadamı, şu anda 2024 Cumhuriyetçi başkanlık adaylığı için önde gelen adaydır ve artan yasal sorunları, destekçileri arasındaki popülaritesine zarar vermemiştir.

Georgia'daki birkaç suç ortağı, eski avukatı Rudy Giuliani dahil, gelecek hafta mahkemede görünme hakkından feragat edeceklerini söyledi.

Georgia Devlet Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Clark Cunningham, bu kararın genellikle tartışmasız olduğunu söyledi.

"Trump suçlamaları tam olarak biliyor," dedi. "Bu, suçlanan kişiye suçlamaları okumak ve kişinin savunmasını kaydetmek için ana amaçtır. Bu yüzden orada olmasına gerek yok, ne olduklarını biliyor."

Trump ve suç ortakları arasında bulunan suçlamalardan biri de genellikle Rico yasası olarak bilinen teşkilat suçlamasıdır.

ABD genelinde ve federal düzeyde Rico yasaları, suç işleyen alt kadroları suçlu olanlarla bağlamak ve suçu emir verenlerle veya suçu örgütleyenlerle ilişkilendirmeye yardımcı olmak için kullanılır.