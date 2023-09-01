Haber: Mert Osman Erman

Söz konusu grup, Fas-Morocco çifte vatandaşı dört kişiden oluşuyordu ve Cezayir ile sınırı kapalı olan iki ülkeyi kapsayan Sahra Batı'sının tartışmalı toprakları konusundaki Fas'ın iddialarına bağlı olarak uzun bir tarihleri vardır.

İkinci grup üyesi olan kişi sahil güvenliği tarafından gözaltına alındı, çünkü bu iki ülkenin kapalı sınırını gözetliyorlardı.

İki ülke arasındaki sınır 1994 yılında kapatıldı ve Cezayir, iki yıl önce Rabat'ı düşmanca eylemlerle suçlayarak ilişkilerini kesti. Bu suçlama Rabat tarafından reddedildi.

Balıkçılar, denizde cansız bir bedenin görüntülerini yayınladıktan sonra, bu olay Fas'ta öfkeye neden oldu.

Mohamed Kissi, dört kişilik gruptan yalnızca bir kişinin Fas'a geri döndüğünü, AFP haber ajansının Fas medyasına atıfta bulunarak bildirdi.

"Kaybolduk ama yolculuğumuza devam ettik ve kendimizi Cezayir'de bulduk," diyen Kissi, kardeşi Bilal'in öldürüldüğünü söyledi. Ayrıca grupta yakıtın tükendiğini belirtti.

"Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü siyah bir Cezayir botu yanımıza geldi" ve gemidekiler "bize ateş etti," dedi.

"Tanrı'ya şükür ki ben vurulmadım, ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler," diye ekledi.

Kissi, sahil güvenliği tarafından bulunduklarında kaçmaya çalıştıklarını reddetti ve kardeşinin vurulmadan önce yetkililere konuşmaya çalıştığını söyledi.

"Diğer arkadaşımı tutukladılar. Kardeşim ve arkadaşımın üzerine beş kurşun isabet etti. Diğer arkadaşım da bir kurşunla vuruldu."

Kissi daha sonra Saidia'ya geri yüzmeye çalıştığını ve sonunda Fas donanması tarafından alındığını söyledi.

Kuzeni olan oyuncu Abdelkarim Kissi, olayı uluslararası mahkemelere getirmesi için Fas yetkililerini çağırdı.

"Sadece Cezayir'in kara sularını geçtiği için Bilal Kissi, küçük kuzenimi öldürdüler," diye sosyal medyada yazdı.

İkinci öldürülen kişi Abdelali Merchouer olarak adlandırıldı. Onun cesedi hala Cezayir'de, Le360 adlı Fas haber sitesine göre.

Cezayir sahil güvenliği tarafından gözaltına alınan kişi Smail Snabe olarak adlandırıldı ve iddia edildiğine göre Çarşamba günü bir savcının karşısına çıktı, ancak ayrıntılar verilmedi.

Bir Fas hükümet sözcüsü, AFP'ye "bu bir yargı meselesi" olduğunu belirterek olay hakkında yorum yapmayı reddetti.

Cezayir'den henüz bir yorum gelmedi

İki ülke, Fransız kolonyal yönetiminden bağımsızlıklarından bu yana gerilimin kaynağı olan yaklaşık 2.000 km (1.242 mil) uzunluğundaki bir sınırı paylaşıyor. Bu sınır, Fas'ın tarihi Marrakeş şehrinde bir oteli patlatan İslamcı militanlar, 1994 yılında güvenlik nedenleriyle kapatıldıktan sonra gerilim kaynağı oldu.