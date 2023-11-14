Haber: Mert Osman Erman

Bu alan, tehlike altındaki bu memeliler için önemli bir yavru bakımı ve beslenme alanıdır. "Denizimizi ev olarak gören 200 civarındaki sperm balinası, Dominika'nın değerli vatandaşlarıdır," dedi Skerrit. "Ataları muhtemelen insanların gelmeden önce Dominika'da yaşıyordu. Bu görkemli ve son derece akıllı hayvanların zarar görmesini önlemek ve sularımızı ile iklimimizi sağlıklı tutmaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz," diye ekledi.

Sperm balinaları, herhangi bir deniz memeli türünün en geniş küresel dağılımlarından birine sahiptir; Arktik ve Antarktika'nın derin sularında, ekvator çevresinde olduğu gibi görülmüştür. Ancak Dominika'nın denizi, türün yıl boyunca bulunabildiği nadir bölgelerden biridir.

Rezervatta ticari balıkçılığa izin verilmeyecek, ancak balıkların zarar görmemesi ve sürdürülebilir olması şartıyla küçük ölçekli balıkçılık yapılacaktır. Turistler, balıkları teknelerden görebilecek ve hatta onlarla yüzebilecekler, ancak yeni düzenlemelere göre sayıları sınırlı olacaktır. Büyük gemilerin memelileri rahatsız etmemek için belirlenmiş okyanus koridorlarını kullanmaları gerekecek.