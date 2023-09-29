Haber: Mert Osman Erman

Feinstein, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun en yaşlı üyesiydi ve en son perşembe günü oy kullanmıştı.

Uzun bir süredir deneyimli Demokrat, iddia edilen hafıza ve bilişsel sorunlar hakkında sorularla karşı karşıya kalmıştı.

Nisan ayında evinde bir "hafif düşme" sonucu hastaneye kaldırıldı ve sağlık sorunlarıyla ilgili bir dizi sorunun sonuncusu oldu.

Feinstein'ın ofisinden yapılan açıklamada, Feinstein'ın Washington DC'deki evinde gece boyunca hayatını kaybettiği belirtildi.

"Amerika'ya ve evine inanılmaz bir etki bırakan doğanın bir gücü olan Senatör Feinstein, inkar edilemez ve olağanüstü bir miras bıraktı," açıklama şunları ekledi.

Şimdi Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un yerine atama yapması gerekiyor. Daha önce görev süresinin sonuna kadar yerine siyah bir kadın aday gösterme sözü vermişti, ki bu 2025 yılında sona eriyor.

1933 yılında doğan Feinstein, San Francisco'da büyüdü ve Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1969'da San Francisco İlçe İdare Kurulu'na seçildi.

Bu seçim, onu kamu hizmetinde uzun bir kariyerin başlangıcı oldu ve onu sonunda 1992'de bir senatör haline getirdi. Gelecek yıl sonunda emekli olma planlarını daha önce duyurmuştu, ancak istifası için büyüyen çağrılara karşı direndi.

Ölümünden sonra yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, Feinstein'ı "öncü bir Amerikalı", "gerçek bir yol açıcı" ve "sayılan bir arkadaş" olarak nitelendirdi.

"O birçok yolda tarih yazdı ve ülkemiz kuşaklar boyunca onun mirasından faydalanacak," dedi Biden.

Bu yılın başlarında şingles vakası nedeniyle Capitol Hill'den neredeyse üç ay boyunca uzak kalmıştı. Dönüşünden sonra daha hafif görevler üstlendi ve tekerlekli sandalye kullanarak ABD Kongresi çevresinde dolaşıyordu. Bazı röportajlarda, komite toplantılarında veya oylamalarda bazen kafası karışmış gibi görünüyordu.

Bayan Feinstein, silah kontrol önlemleri için yüksek sesli bir savunucu olarak tanınıyordu ve 1994 yılında Başkan Bill Clinton tarafından imzalanan saldırı silahlarının yasaklanmasını destekleyen bir isimdi. 1978 yılında, önceki başkanı George Moscone ve şehir konsey üyesi Harvey Milk'in vurulduğu San Francisco'nun belediye başkanı oldu.

Daha sonra Moscone'un ofisine koştuğunu ve onun nabzını ararken bir mermi yarası bulduğunu anlattı, bu deneyimin onun üzerinde silinmez bir iz bıraktığını söyledi.

Bir senatör olarak, Bayan Feinstein, 9/11 saldırılarının ardından yabancı teröristlerin CIA'nın tartışmalı sorgulama programının yıllar süren bir gözden geçirilmesini yönettiği etkili Senato İstihbarat Komitesi'nin başkanı olan ilk kadındı.

O dönemde "CIA'nın eylemleri, değerlerimize ve tarihimize bir lekedir," dedi ve "tarih bizi yasaya bağlı bir adil bir toplum taahhüdümüz ve çirkin bir gerçekle yüzleşme ve 'bir daha asla' deme isteğimizle yargılayacaktır" dedi.

Gözden geçirme sonunda terör şüphelileri üzerinde "geliştirilmiş sorgulama teknikleri" gibi suçlamalara karşı kullanılmamasını yasaklayan bir yasaya yol açtı.

Bayan Feinstein ayrıca Senato Adalet Komitesi'nde oturan ilk kadın ve Senato Kurallar Komitesi'nin ilk kadın başkanıydı

2017 yılında CNN ile yaptığı bir röportajda, "bugün dahi toplumumuzda bir kadın olmak zordur" dedi.

"Siyasi arenada bunu biliyorum," dedi. "1992'de göreve aday olduğumda iki kadın senatörden bugün 24'e geldik - ve bu sayının artmaya devam edeceğini biliyorum."

Kapitol Tepesi'nde, onu Cumhuriyetçi rakipleriyle çalışmaya istekli bir merkezci olarak tanıyorlardı - bu bazen kendi partisinin daha sol eğilimli üyelerinden eleştiri almasına yol açtı.

Ölüm haberleri hızla Washington DC'nin iktidar koridorlarında yankılandı ve siyasi spektrumun her iki tarafından da meslektaşlarından gelen övgülerle doldu.

Kaliforniya Demokratı Nancy Pelosi, Bayan Feinstein'ı "öncü bir kadın lider" olarak nitelendirdi ve "eşsiz cesaret, duruş ve zarafetle hizmet etti" dedi.

"Kişisel olarak, Dianne ile San Francisco'nun engebeli sokaklarından Kongre'nin kutsal salonlarına kadar uzanan on

yıllar boyunca yan yana hizmet vermek büyük bir onurdu," açıklama şunu ekledi. "Dianne'ın olağanüstü kariyeri, gelecek kuşakların kamusal hizmeti takip etmesine ilham kaynağı olacaktır."

Senato'da konuşan Cumhuriyetçi azınlık lideri Mitch McConnell, onu "inanılmaz etkili" olarak tanımladı.

"Tüm ulus, onun inatçı savunuculuğu ve özverili hizmeti için daha iyidir," dedi.

Son yıllarda sağlığının ve bilişsel yeteneklerinin azalma endişeleri, bazılarının emekliliğini talep etmesine yol açtı ve Amerika'nın yaşlanan politikacılarına ilişkin endişeleri vurguladı.

Geniş çapta dolaşan bir videoda, etrafındaki insanların bir komite oylaması sırasında "sadece aye de" demesini istediği duyuluyordu.

Kızı Katherine tarafından idari işlerinin üzerinde yetki bulunduğu bildirilen bir şekilde hayatta kaldı. Kocası, yatırım bankacısı Richard Blum, geçen yıl vefat etti.