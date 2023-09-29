Haber: Damla Oya Erman

Silah güvenliği yasaları en zayıf olan eyaletler, son yirmi yılda silahla işlenen intihar oranının yüzde 39 arttığını gördü. 1999'da her 100 bin kişi başına yaklaşık 8 silahlı intiharın olduğu seviyeden 2022'de neredeyse 12'ye yükseldi. Bu veriler, Everytown for Gun Safety adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun analizine göre.

Ancak en güçlü silah güvenliği yasalarına sahip eyaletlerde, silahla işlenen intihar oranları bu süre zarfında hafifçe azaldı, her 100 bin kişi başına 3.6'dan 3.4'e düştü.

Everytown, eyaletleri 50 temel silah güvenliği politikası üzerinden puanlıyor ve bileşik puanlarına göre kategorize ediyor. Sekiz "ulusal lider" eyaleti bulunurken, Kaliforniya ve New York en üst sırada yer alıyor ve 14 "ulusal başarısızlık" eyaleti bulunuyor ve Mississippi ve Arkansas en son sıralarda yer alıyor. Sıralamada en çok ağırlığı taşıyan yasalar arasında arka plan kontrol gereksinimleri ve kırmızı bayrak yasaları bulunur - kendilerine veya başkalarına tehlike oluşturanlara silaha erişimi kaldırmaya yardımcı olabilen mahkeme kararlı müdahaleler.

Everytown ve yeni raporunun ortak yazarlarından biri olan Sarah Burd-Sharps, "20 yıl boyunca bakmamız gereken nedenlerden biri, neredeyse tüm bu ulusal lider eyaletlerin temel politikaları uyguladığı, ancak neredeyse hiç ulusal başarısızlık eyaletinin bu politikaları uygulamadığı bir dönemdir" dedi. "Bu nedenle politikanın önemli olup olmadığı sorusunu test etmek için harika bir yol."

Everytown raporuna göre, 1999'dan bu yana tüm eyaletlerin en güçlü silah güvenliği yasalarına sahip sekiz eyaletle uyumlu eğilimlere sahip olması durumunda, 1999'dan bu yana 72binden fazla yaşam kaybedilmezdi.

Rapor, aynı dönemde silahla işlenen intiharlar için bu tür önemli farklılıkların diğer intihar yöntemleri için geçerli olmadığını buldu.

Silahlar, intiharın en ölümcül yöntemidir, intihar girişimlerinin yaklaşık yüzde 90'ı ölümle sonuçlanırken, diğer yöntemler için bu oran yaklaşık yüzde 4'tür. Ve uzmanlar, onlara erişimi sınırlamanın yaşamları kurtarmanın en önemli yollarından biri olduğunu söylüyorlar.

Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions'da politika danışmanı olan Ari Davis, "İntihar eylemi çok kısa ömürlüdür" dedi ve "Çoğu zaman insanlar başka bir yöntemle silahlarını değiştirmiyorlar. Ancak silaha erişim sağlayamadıkları için başka bir şey seçiyorlarsa, daha az ölümcül yöntemleri seçiyorlar. Bu da intihar girişimini hayatta kalma şansı veriyor ve ihtiyaç duydukları desteği alıyorlar" diye ekledi.

Federal verilere göre ateşli silahlar, çocuklar arasında ölümün önde gelen nedeni haline gelmiş ve 10 ila 17 yaş arası çocukların ölümlerinin %40'ından fazlası intiharlar. Everytown'un yeni raporu, çocuklar arasında silahla işlenen intihar oranlarında güvenli silah saklama yasalarıyla ilgili önemli eyalet düzeyinde farklılıklar buldu, özellikle bu yasaların güçlü olduğu eyaletlerdeki oranların diğerlerine göre iki kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Burd-Sharps, "İntiharın dinamikleri çok karmaşıktır. Tek bir neden yok. Ancak araştırmalar, intihar riskini ele almanın çeşitli yollarının arasında, intihar krizi yaşayan kişilerin silaha erişimini engellemenin aslında en kolay yollardan biri olduğunu gösteriyor" dedi. "Çoğu ateşli silah intiharı önlenebilir. Ailenizi ve çocuklarınızı riske atan seçimler yaparken sorumluluk ve hesap verebilirlik duygusu olmalıdır. Bu yasalar, insanları aileleri için doğru ve