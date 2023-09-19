Haber: Damla Oya Erman

Bu gelişme, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından G2 sınıfı orta düzey geomanyetik fırtına uyarısıyla yakından takip ediliyor ve 19 Eylül'de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Bu olay, aurora avcıları için heyecan verici bir haber olabilir. Eğer beklenildiği gibi CME Dünya'ya ulaşırsa, Spaceweather.com'a göre, 12 Eylül'deki gibi Colorado ve Missouri gibi güney bölgelerinde auroraları tetikleyebilir.

Güneş fizikçisi Keith Strong, bu devasa patlamanın ardından X (eski adıyla Twitter) platformunda heyecanını dile getirdi. "GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK PATLAMA! Güneşi 50 yıldan fazla bir süredir profesyonel olarak gözlemliyorum ve bu, gördüğüm en büyük iplik patlaması" dedi.

Geomanyetik fırtınalar, Güneş'in atmosferinden gelen plazma ve manyetik alanın büyük ölçüde Dünya'nın manyetik alanında bozukluklara neden olduğu olaylardır. NOAA, geomanyetik fırtınaları G1'den G5'e kadar olan bir ölçekte sıralar ve bu son gelişme G2 (Orta) sınıfında yer alıyor.

NOAA'nın tahminine göre, 19 Eylül'de meydana gelmesi beklenen G2 fırtınası, geniş auroral gösterilerine neden olabilir. Bununla birlikte, güneş ışığı alan tarafında HF radyo iletişiminin sınırlı bir süreyle karartılmasına ve onlarca dakikalık radyo iletişim kaybına neden olabileceği uyarısı yapılıyor.

Ayrıca, düşük frekansta navigasyon sinyallerinin de onlarca dakika boyunca bozulabileceği belirtiliyor.

Güneş aktivite döngüsünün 2025 yılında zirveye ulaşması beklenirken, uzay hava olaylarının artabileceği bir döneme giriyoruz. Ancak uzay hava, tahminlerin hızla değişebileceği bir karmaşık bir alan olduğundan, durumu yakından takip etmek önemli.