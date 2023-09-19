Haber: Mert Osman Erman

Bu hareket, Almanya İçişleri Bakanı'na göre "ırkçılık ve antisemitizme karşı açık bir sinyal" gönderdi.

Yetkililer ülke genelinde grubun 28 önde gelen üyesinin evlerine baskın düzenledi.

Hammerskins, 1980'lerin sonlarında ABD'de kurulan ve Almanya'da yaklaşık 130 üyesi olduğu düşünülen bir grup.

Alman yetkililer, yasağı "örgütlü aşırı sağcı bir örgüte sert bir darbe" olarak tanımladı ve "uluslararası etkin bir neo-Nazi derneğinin insanlık dışı eylemlerine son veriyoruz" dedi.

Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Aşırı sağcı aşırıcılık, demokrasimize yönelik en büyük aşırıcı tehdittir. Bu nedenle çok kararlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyoruz" dedi.

Hammerskins grubunun temel hedeflerinden biri, aşırı sağ ideolojisini konserler aracılığıyla yaymaktı, dedi.

Hammerskins, neo-Nazi müzik etiketleri kurmada büyük rol oynadı, antisemitik kayıtlar sattı ve gizli müzik etkinlikleri düzenledi.

Örneğin, grup, Saarland eyaletinde bulunan Hate Bar adlı bir mekanla ilişkilendirildi ve polis burada bu yıl nisan ayında yapılan aşırı sağ konserler sırasında yasaklanmış sembollerin sergilenmesi nedeniyle gözaltına almalar yapmıştı.

Alman yetkililer, yasa öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşlarıyla yakın çalıştıklarını söyledi.

Hammerskins, 1988'de Teksas'ta kuruldu ve ABD ve birçok başka ülkeye yayıldı. Küresel şemsiyesi olarak adlandırılan Hammerskin Nation, ulusal kollarının olduğu yapısıyla birinci sıradadır.

Alman yetkililere göre Hammerskins, 1990'ların başından beri ülkede faaliyet göstermekte ve Avrupa'daki en etkili aşırı sağ örgütlerden biriydi.

Grup, bazı durumlarda Nazi Almanyası'na gönderme yapan isimler kullanan 13 bölgesel bölüme ayrılmıştı. Bu bölümler, motosikletçi çetelerine benzer bir yapıda ülke genelinde faaliyet gösteriyordu.

Bir başka motosikletçi benzeri benzerliğe sahip olarak, raporlara göre yeni üyelerin, destekleyici grup Crew 38 aracılığıyla çeşitli başlangıç adımlarını tamamlamaları gerekiyordu, ki bu grup da yasaklandı.

Polis baskınları, grubun varlıklarını ele geçirmeyi amaçlayan 10 Alman eyaletinin şubelerinin liderlerine yönelikti. Bazı grup üyelerinin silah taşıma lisansları olduğu bildirildi.

Üyeler birbirlerine "kardeş" olarak hitap ederler ve kendilerini "sağcı aşırı sağcı deri kafa sahnesinin elitleri" olarak görürler.

Alman iç istihbarat ajansı daha önce grupun Almanya'nın en büyük aşırı sağ dövüş sanatları etkinliğini düzenlediğini söyledi, bu etkinlik 2019'dan beri yasaklandı.

Ancak Hammerskins, neo-Nazi müzik gruplarını içeren konserleri düzenlemeye devam etti.

Alman İçişleri Bakanlığı, bu yasağın Almanya'da yasaklanan 20'nci kez bir aşırı sağcı örgüt olduğunu söyledi.

Blood and Honour adlı başka bir grup 2000 yılında yasaklandıktan sonra, Hammerskins Almanya'daki son büyük sağcı deri kafa örgütüydü.

Blood and Honour, Almanya'da 10 ırkçı motivasyonlu cinayet işleyen bir neo-Nazi grubunun üyeleriyle yakın ilişkiler kurmuştu.

2020'de ülke, aşırı sağ konserlere karışan başka bir neo-Nazi grubu olan Combat 18'i yasakladı.

Almanya'nın iç istihbarat ajansı, ülkedeki sağcı aşırıcılık sahnesinde 38,800 kişi olduğunu tahmin ediyor ve bunların üçte birinden fazlasının "potansiyel olarak şiddet içeren" olarak kabul edildiğini belirtiyor.