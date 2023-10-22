Haber: Mert Osman Erman

Polis, Cumartesi günü Lafayette Park'taki bir çağrıya yanıt verdi ve kurbanın tepkisiz olduğunu belirtti, ancak onun evinde öldürüldüğünü düşünüyorlar.

Killingi kimin gerçekleştirdiği veya neden yaptığı hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

Yetkililer, Bayan Woll'ü "Detroit'in büyük genç liderlerinden biri" olarak andılar.

Michigan Eyalet Başsavcısı Dana Nessel, Sam'in vahşi cinayetini öğrenmekten "şoke oldum ve dehşete düştüm" şeklinde yazdı.

Ve eyalet valisi Gretchen Whitmer, cinayeti "vahşi bir suç" olarak tanımladı.

"O, toplumunda bir ışık kaynağı, Michigan'ı daha iyi bir yer yapmak için çalışan biri olarak biliniyordu" dedi.

Sam Dubin, Yahudi Toplum İlişkileri Konseyi'nin yardımcı direktörü, Bayan Woll'ün "her zaman en büyük gülümsemeye sahip olduğunu" ve "Sam ile konuşmak, dünyanın saçmalığını bir an için bir kenara bırakmanıza izin verdi" dedi.

Polis, Pazar günü daha fazla bilgi sunacaklarını, ancak gerçeklerin belirlenmesinden önce sonuç çıkarmamak konusunda uyardı.