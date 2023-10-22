Haber: Mert Osman Erman

Bay Milei, genç seçmenlere hitap eden çarpıcı bir sağcı ekonomisttir ve "şokçu" tarzı ve agresif sosyal medya kampanyalarıyla dikkat çekmektedir.

O'nun önseçimdeki zaferi, ana rakiplerini defansif bir pozisyona sokmuştur.

Seçim, ciddi bir ekonomik krizin ortasında gelmektedir

Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi, üç haneli enflasyonla mücadele etmekte ve %40'ını yoksulluk sınırının altında bırakan devalüe bir para birimine sahiptir.

Arjantin, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan 46 milyar dolarlık borcuyla dünyanın tek en büyük borçlusudur.

Geleneksel olarak burada seçimler, solcu Peronist hareketi tarafından domine edilir - mevcut ekonomi bakanı Sergio Massa'nın adayıdır - ve merkez sağ muhalefet tarafından, ki bu da eski güvenlik bakanı Patricia Bullrich'i seçmiştir. Ancak, Ağustos'taki önseçimlerde Javier Milei'nin başarısıyla kampanya baş aşağı dönmüştür.

Bay Milei, Bayan Bullrich ve Bay Massa'yı ikinci ve üçüncü sıraya yerleştirmiştir ve anketlerde önde kalmıştır.

Diğer iki aday, Myriam Bregman ve Juan Schiaretti, üçlünün gerisindedir

Bay Milei, "komünistlere" derin bir antipati duyduğunu ve hatta Papa Francis'e karşı olduğunu açıklayan açıklamalarıyla Bay Massa ve Bayan Bullrich'ten eleştiri almıştır.

O, enflasyonu azaltmak için Arjantin'in merkez bankasını kaldırmayı, Arjantin pezosunu, "dışkı" olarak adlandırdığı şeyi terk etmeyi ve yerine ABD dolarını kullanmayı önermektedir.

Kampanya mitinglerinde 52 yaşındaki adam, planını tanıtmak için devasa dolar banknotlarını sallamış ve aynı zamanda neden olduğunu söylediği "parazit siyasi sınıfı" hizmet eden şişkin bir hükümet bürokrasisini kesmeyi niyetlediğini simgeleyen bir testere sallamıştır. "Viva La Libertad, carajo!" (Özgürlük yaşasın, lanet olsun!) diye bağırarak hükümetin büyüklüğünü küçültmeyi ve spor, kültür ve kadın bakanlıklarını kapatmayı taahhüt etmiştir. Ayrıca sağlık ve eğitim portföylerini birleştirecektir.

Diğer yandan 51 yaşındaki Bay Massa, Peronist hareketin sosyal ve işçilik yeteneklerini savunmaya çalışmıştır.

O, hükümetinin geçtiği tasarruf önlemlerinin, önceki merkez sağ hükümet tarafından oluşturulan IMF borcunun sonucu olduğunu söylemektedir.

Bayan Bullrich, bazıları tarafından Arjantin'in "Demir Leydi"si olarak adlandırılan, suçla mücadelede sert olduğunu iddia eden eski bir güvenlik bakanı olarak, ülkeye "düzeni" geri getirmeyi taahhüt etmiştir. Ağustos ayında mağazalarda kitlesel yağmalamalar yaşayan ve bazı şehirlerde uyuşturucu ticareti şiddetinde artış yaşayan ülke.

O, Bay Milei'yi "duygusal istikrarsızlık" ile suçlamış ve Bay Massa'ya "ekonomi bakanı olarak en kötüsü olabilen birinin nasıl en iyi başkan olabileceğini Arjantinlilere açıklamak" istediğini söylemiştir.

Anketler, başkanlık yarışının 19 Kasım'da bir ikinci tura gideceğini göstermektedir

İlk turda kesin bir galibiyet için bir adayın oyların %45'inden fazlasını veya en yakın rakibe %10'luk bir farkla yüzde 40'ını alması gerekmektedir.

Bu, beş adayın yarıştığı bir durumda olasılık dahilinde olmasa da imkansız değildir.

Arjantin seçmenleri, dört yıllık bir süre için yeni bir başkan ve başkan yardımcısı seçmenin yanı sıra, 257 üyesi olan alt meclis için 130 yeni temsilci ve 72 üyeden oluşan üst meclis için 24 yeni senatör de seçecekler.