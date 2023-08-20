ANKARA AA- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok depremzede, yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kaldı. Büyükşehirlere giderek yeni bir hayat kurmaya çalışan depremzedelere belediyeler büyük destek oldu.

Ankara'daki Kahramankazan Belediyesi de başlattığı İşte Kardeşlik Projesi ile depremzedelerin yeniden iş sahibi olmalarını sağlıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ın ardından başlattıkları Evim Evindir Projesi ile 5 bin 400 depremzedenin Kahramankazan halkı tarafından misafir edildiğini bildirdi.

Depremzedelerin bir süre sonra işe başlama taleplerinin olduğunu ifade eden Oğuz, "İşte Kardeşlik Projesi ile 400'e yakın kardeşimizi iş sahibi yaptık. Kahramankazan'ın ekmeği herkese yeter." dedi.

Depremzedelerin daha önce yaptıkları işlere uygun iş aradıklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Hatay'dan gelen kardeşim künefeci. Künefe ustası olduğunu söylüyor, eşyalarını aldık, getirdik, Kahramankazan merkezinde bir künefecide usta olarak çalışıyor. Orada elektrik işi yaptığını varsayalım, elektrik işi yapan fabrikalarımıza rica ediyoruz, referans oluyoruz ve orada çalışmaya devam ediyorlar. Biz paylaşmanın, kardeşliğin böyle zamanlarda çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Zaten Kahramankazan, bu ülke için fedakarlık söz konusu olduğunda hep en önde olmuştur."

"Şu an çalışabildiğim için çok mutluyum"

Gaziantep'teki depremin ardından Ankara'ya gelen depremzede 26 yaşındaki Hakan Karaburç, daha önce aşçılık yaptığını ve belediyenin kendisine iş bulduğunu anlattı.

"Sıfırdan başlayıp eski düzene çıkmak gerçekten çok zor. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yeniden iş başında olmak çok güzel bir his. Çünkü geçindirmem gereken bir ailem var. Şu an çalışabildiğim için çok mutluyum." diyen Karaburç, desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

"Evlatlarımı alarak bilmediğim bir kente geldim"

Kahramankazan Belediyesi Eğitim Spor ve Kamp Merkezi'nde mutfak görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Filiz Ergin de depremin ardından Adıyaman'dan Ankara'ya geldiğini anlattı.

Depremden sonra iki hafta 3 çocuğuyla dışarıda kaldığını belirten Ergin, bir anda karar vererek çocuklarıyla Ankara'ya geldiğini söyledi.

Bütün zorlukların ardından tekrar çalışabilmenin mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Ergin, "Ben önceden de çalışıyordum. 5 yıldır eşimden ayrıyım, kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. 3 evladıma bakıyorum, sorumluluklarım var. Çalışmak çok güzel, özellikle bir kadın olarak kendi ayaklarının üzerinde durmak çok güzel." diye konuştu.

Her şeye sıfırdan başlayarak bilmediği bir kente, semte taşınmanın zor olduğunu anlatan Ergin, "Ailem şu anda Adıyaman'da. Evlatlarımı alarak bilmediğim bir kente geldim, çok zor bir kadın olarak ama bunun üstesinden gelmeye çalışıyorum." dedi.

Ergin, depremzedelerin iş bulması için projeler yapan yetkililere teşekkürlerini iletti.