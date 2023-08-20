ANTALYA AA- Havanın sıcaklığının 32, nem oranının ise yüzde 80'leri geçtiği kentte, tatilciler Manavgat Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Manavgat Irmağı üzerindeki çağlayanın seyir teraslarında serinleyen tatilciler, dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da şelalenin alt tarafında ırmağa atlayarak yüzdüğü görüldü.

Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.

Manavgat Belediyesinden alınan bilgiye göre şelaleyi yaz sezonunda günde ortalama 3-4 bin kişi ziyaret ediyor.