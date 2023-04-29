İstanbul

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor. Bu projelerden bir kısmı da paydaş stantlarında ziyaretçilere sunuluyor.

Azerbaycan standında Ejder Drones takımının geliştirdiği insansız hava aracı başta olmak üzere birçok proje yer alıyor. Azerbaycan-Türkiye ortak çalışmasıyla yapılan insansız hava aracının geliştiricileri arasında Engin Eralp, Emre Eralp ve Orhan Cabbarzade bulunuyor.

2020'deki TEKNOFEST'te çalışmalar başladı, deprem felaketinde aktif görev aldı

Engin Eralp, Ejder Drones takımını 2020'de TEKNOFEST'te kurduklarını belirterek, geliştirdikleri insansız hava aracının ilk süreçte mayın tarama ve imhasına yönelik olduğunu söyledi.

2020'den bu yana TEKNOFEST'te girdikleri yarışmalarda birçok derece elde ettiklerini aktaran Eralp, projelerini TEKNOFEST Azerbaycan'da da sergileyerek "Mansiyon" ödülü aldıklarını dile getirdi.

Eralp, Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketi sonrası, kullandıkları görüntüleme ekipmanlarının toprak altında arama ve tarama faaliyeti yapabildiği için depremde kullanılabilecek şekilde araçlarında düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerekli izinleri aldıktan sonra Hatay İskenderun ve Maraş'ta elimizden geldiğince gönüllü olarak faaliyet gösterdik. Havadan arama kurtarma uçaklarına koordinat yönlendirmesi yaptık, afet birimlerine canlı yayın aktarımı gerçekleştirdik. 35 metre yukarıdan uçarak canlıların tespitinin yapılmasında yardımcı olabildik.

Yaşam boşluğu adı verilen kısımları tespit etmemiz mümkün oldu. 20 katlı bir binadaki yaşam boşluğunu 5 boyutlu bir şekilde tespit ediyoruz. Eğer yaşam boşluğu varsa o binaya müdahale edilmesini sağlıyor, yoksa o binada zaman kaybedilmesinin önüne geçiyoruz."

Orman yangınlarında uçakların koordinat yönlendirmesini yaptı

Projelerinin en önemli kısmı olan batarya pil kısmının Aspilsan sponsorluğunda geliştirildiğine dikkati çeken Eralp, şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama 60 dakikalık bir uçuş ömrümüz var. Cihazımız 8 motorlu 16 pervaneli. Hem dinamik uçuş yapabiliyor hem de esnekliği oldukça iyi. Görüntüleme sistemimizle toprak altı arama kurtarma, havadan canlı yayın aktarımı da yapılabiliyor. Aracımızın 100 kilometre menzili bulunuyor, 40 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

İzmir depreminde ilk aşama ve testlerini yaptık, canlı yayın aktarımlarını gerçekleştirdik. Geçen yıllarda Antalya'da meydana gelen büyük orman yangınlarında da duman altı alev tespiti ve yangın uçaklarının koordinat yönlendirmesini sağladık. Ayrıca 8 adet türüne az rastlanan dağ keçisinin de tespiti yapıldı."

AA