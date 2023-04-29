İstanbul

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan'dan gelen ve 14 kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağlayan Ceyhun Halilov, kendi geliştirdiği bir cihazla TEKNOFEST İstanbul'a yarışmacı olarak katıldı.

Halilov, depremi duyduğu an kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaştığını, Kahramanmaraş'ta kendisini karşılayan Beşir Derneği Arama Kurtarma ekibiyle birlikte görevlendirildiğini anlattı.

Alana ulaştığı ilk gün yıkılan bir sitenin enkazına girdiklerini ve burada iki kişiyi kurtardıklarını aktaran Halilov, 16 Şubat'a kadar geçen süreçte toplam 14 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladıklarını bildirdi.

Çalışmalara başladıktan sonra 13 Şubat'a kadar uyumadıklarını anlatan Halilov, "Ben kendi borcumu yerine getirdim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ama bu da bizim için büyük bir imtihan. İnşallah bundan sonra böyle bir olay yaşamayız." diye konuştu.

"Türk devletlerinin sigortası, güven yeri Türkiye'dir"

Arama kurtarma çalışmalarında kullandığı enkaz altı görüntüleme cihazının kendi icadı olmadığını ancak birden fazla patentli ürün geliştirdiğini belirten Halilov, TEKNOFEST'e de kendi geliştirdiği elektrik regülatörü ile katıldığını söyledi.

Dalgalı elektrik akımını dengelemek için kullanılan regülatörlerin 100 volta kadar etkinliğini sağladığını, kendi geliştirdiği sistemle bunu 30 volta kadar dengeleyebildiğini ifade eden Halilov, yarışmada derece beklediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne depremde hayatını kaybedenler için sabır ve başsağlığı dileyen Halilov, "Hep iyi günlerinizi görelim, hiç kötü gün yaşamayın. Çünkü bütün Türk devletlerinin sigortası, güven yeri Türkiye'dir. Sizin iyi olmanız, bizim iyi olmamız demektir." ifadesini kullandı.

AA