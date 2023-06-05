Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden olan selin ardından hasar gören altyapı şebekeleri ve kara yollarında onarım çalışmaları sürüyor.

Goncalar Mahallesi'nde selin taşıdığı suların kullanılamaz hale getirdiği tren raylarındaki onarım çalışması tamamlandı.

Demir yolunun yaklaşık 500 metrelik bölümünde rayların altındaki mıcırların sürüklenmesi sonucu oluşan hasar, TCDD ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Onarım sonrası lokomotifle yapılan test sürüşünün ardından seferler normale döndü.

Eskihisar Mahallesi'nde de sel sonrası çöken yollarda dolgu ve asfaltlama çalışmasının yanı sıra tarım arazilerindeki hasarın tespiti çalışmaları sürüyor.

AA