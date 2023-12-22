Haber: Damla Oya Erman

Resmi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba X hesabının 22 Haziran'da paylaştığı teaser fragmanı, sezonun zaten yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa ve Obanai Iguro gibi karakterlerin tasarımlarını içeren teaser poster, heyecanı daha da arttırdı.

Dördüncü sezon, orijinal mangasının 10. bölümü olan Hashira Eğitim Dönemi'ni temel alacak. Tanjiro, Stone Hashira Gyomei Himejima'nın gözetiminde eğitim alarak Hashira unvanını elde etmeye çalışacak. Amacı, Lord Muzan ve üst sıradaki şeytani komutanlarına karşı yapılacak olan büyük savaşa hazırlanmak.

Yönetmen Haruo Sotozaki'nin geri dönüşüyle birlikte, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba'nın dördüncü sezonunun yapımını Anime stüdyosu Ufotable üstlenecek. Karakter tasarımcısı ve baş animasyon direktörü olarak Akira Matsushima da ekibin bir parçası olacak.

Hayranlar, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hashira Eğitim Dönemi'nin Nisan 2024'te prömiyer yapacağını öğrendi. Bu özel prömiyer bölümü, 2 Şubat 2024'te başlayacak olan dünya çapındaki sinema gösterimlerinden önce gerçekleşecek. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, hangi platformda yayınlanacağı konusunda henüz bir duyuru yapılmadı, ancak Crunchyroll'un muhtemel bir aday olduğunu söylemek mümkün.

Demon Slayer hayranları, Hashira Eğitim Dönemi'nin heyecan verici detaylarına odaklanırken, serinin dördüncü sezonunun prömiyerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.