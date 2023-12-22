Haber: Mert Osman Erman

The Sun ile yapılan bir röportajda, onları takip eden polis memurlarını durdurmayı umarak dört günlük bir yolculuk hakkında uydurduğu bir hikaye yaptığını söyledi.

Genç, altı yıl boyunca kaybolduktan sonra Fransa'da yürürken bulundu.

Annemin ve büyükbabamın göçebe yaşam tarzıyla ilgili şüphelerim "14 ya da 15 yaşlarındayken" başladı, dedi.

Kolejde okuma hedefleri, Fransız Pireneleri'ndeki yaşam tarzlarını terk etme kararı almaya ittiğini açıkladı.

Oldham'daki büyükannesinin bakımına geri dönen Alex, kaçışı ve onu ayrılmaya iten şey hakkında geniş bilgiler verdi.

"The Sun'a, 'Annemi ve büyükbabamı korumak için yalan söyledim, ama onların muhtemelen her iki şekilde de yakalanacaklarını fark ediyorum'" dedi.

"Kaybolmadım. Tam olarak nereye gittiğimi biliyordum," diyerek, yolculuğunu ilk olarak Quillan kasabasına, ardından Toulouse'a doğru yönlendirme bahanesiyle iki günlük bir yürüyüş olarak tanımladı.

Alex'i Fransız Pireneleri'nin eteklerinde, Toulouse'a yakın, yağmurlu bir sabahın erken saatlerinde bir yol üzerinde gören bir teslimat şoförü tarafından alındı.

Şoför, Fransız öğrenci Fabien Accidini, Alex'in kendisine dört gün dört gece boyunca Pyrenees'te yürüdüğünü, gündüzleri uyuyup geceleri görünmemek için yürüdüğünü söyledi.

Sadece €100 nakit parası vardı, cep telefonu yoktu ve Toulouse'a gidiyordu; tarlalarda ve bahçelerde bulduğu her şeyi yemek zorunda kalmıştı, Accidini daha önce söylemişti.

Şoför, gençleri Carcassonne'un hemen dışındaki Revel'e götürdü ve kimliğini kontrol eden ve onu Toulouse'a götüren yerel jandarmelere teslim etti, ardından onun İngiltere'ye dönüşü düzenlendi.

Alex'in büyükannesi Susan Caruana, 2018'de BBC'ye, Alex'in annesinin ve büyükbabasının onu Fas'ta bir ruhsal toplulukta yaşamaya götürdüğüne inandığını söyledi.

O zamanlar alternatif bir yaşam tarzı aradıklarını ve Alex'in okula gitmesini istemediklerini belirtti.

Melanie ve David Batty, Alex ile Büyük Manchester'dan İspanya'daki Marbella'ya önceden planlanmış bir haftalık tatil için 30 Eylül 2017'de ayrıldı. O, 8 Ekim'de, İngiltere'ye dönmesi beklenen gün, Malaga Limanı'nda son görüldü.

The Sun ile yaptığı röportajda, Alex, İngiltere ailesiyle buluşmanın duygusal olduğunu söyledi. Şimdi genç, Fransızca öğrenmeye ve bilgisayar bilimi okumaya devam etme hedefleri olduğunu söylüyor.