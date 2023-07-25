Haber: Mert Osman Erman

Aynı grup Cuma günü de benzer bir eylemi Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı.

Bu olayın ardından, Bağdat'ta yaklaşık 1,000 gösterici Danimarka büyükelçiliğine ulaşmaya çalıştı.

Geçtiğimiz hafta, Stockholm'de planlanan bir Kuran yakma eylemi sonrasında Bağdat'ta kalabalıklar İsveç büyükelçiliğini ateşe vermişti.

Danimarka'daki Pazartesi günüki olayda, iki anti-İslam gösterici kutsal kitabı ayakları altında ezerek ve yanlarına Irak bayrağını koyarak teneke folyo tepside yaktı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin "aşırıcılık ve nefret virüsüne" toplumların barışçıl bir arada yaşama düzenine "gerçek bir tehdit" oluşturmasına izin verdiğini belirtti.

Müslümanlar Kuran'ı Tanrı'nın sözü olarak kabul eder ve ona yönelik herhangi bir kasıtlı zarar veya saygısızlık gösterisini derin bir şekilde saldırgan olarak görür.

Danimarka'nın başkentindeki son kutsal kitabın hakaret edilmesi olayı, aynı zamanda Yemen'in başkenti Sanaa'da binlerce protestocunun, hem Danimarka'yı hem de İsveç'i böyle eylemlere izin verdiği için öfke duyduğu bir mitingi tetikledi.

Türkiye olayı "rezil bir saldırı" olarak nitelendirdi, Cezayir Dışişleri Bakanlığı ise eylemleri kınamak için Danimarka elçisini ve İsveç şarj d'affaires'ini çağırdı.

İran da önceki gün eylemleri protesto etti. Katar'da yerel medya, ülkenin en büyük pazarı olan Souq Al Baladi'nin protesto amacıyla İsveç ürünlerini çıkardığını bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da şunları belirtti: "Danimarka, bugün çok az sayıda kişi tarafından gerçekleştirilen Kuran'ı yakma olayını kınıyor.

"Bu provokatif ve utanç verici eylemler, Danimarka hükümetinin görüşlerini temsil etmez. Herkesi gerilimi azaltmaya çağırıyoruz - şiddet asla cevap olmamalıdır."

Cumartesi günü Bağdat'ta güvenlik güçleri, büyük kalabalıkların Danimarka büyükelçiliğine ulaşmasını engellemek için gözyaşı gazı kullandı. Birçok yabancı büyükelçiliğin bulunduğu güçlüklü Yeşil Bölge'ye giden köprüler kapatıldı.

Geçen Cuma, İsveç büyükelçiliği çalışanlarını Bağdat'tan tahliye etmişti - çoğunlukla Şii din adamı Muhtade el-Sadr'ın takipçileri olan göstericiler tarafından bina basılmıştı. Irak da İsveç büyükelçisini sınır dışı etmişti.

Bu, İsveçli bir Hristiyan mültecinin İsveç polisinin izniyle İsveç'te ikinci kez Kuran yakma izni almasından sonra yaşanmıştı. Kitabı ayakları altında ezdi, ancak ateşe vermedi.

Stockholm'deki protestolara mahkemelerin toplanma özgürlüğüne yönelik yasal hak gerekçesiyle izin vermesinin ardından İsveç yetkilileri kutsal kitabın yakılmasını İslamofobik olarak kınamıştı.