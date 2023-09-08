Haber: Mert Osman Erman

Arama işini yöneten Metropol Polis komutanı, eski asker ve terör şüphelisinin "çok becerikli" olduğunu söyledi.

21 yaşındaki Khalife, düşman bir devlet için casusluk yapmaya çalıştığı ve sahte bir bomba şakası düzenlediği suçlamalarıyla karşı karşıya.

Polis, Khalife'nin hapishaneden kaçmak için kamyonun altına tutunduğu yolunu detaylı bir şekilde anlattı.

Met'in Karşı Terörizm Komutanlığı'nın başı olan Cdr Dominic Murphy, Khalife'nin kaçmak için kullandığı aracın, kayıp ilan edilmesinden yaklaşık bir saat sonra güneybatı Londra'daki North Sheen'de durdurulduğunu doğruladı.

Polis dedektifleri, onun HMP Wandsworth hapishanesinden çıktığında hala hapishane elbisesi olan bir aşçı üniforması giydiğini düşünüyor.

Yemek firması Bidfood, teslimat araçlarından birinin karıştığını doğruladı ve sürücülerinin "polis ile tam bir işbirliği yaptığını" söyledi.

Cdr Murphy, "50'den fazla kamu aramasıyla bile görünmediği, belki de (Khalife'nin) zekasının bir belirtisi olduğunu" söyleyerek, görülmediğini belirtti.

O bir eğitimli asker olduğu için "belki de halkın bazı kesimlerinin sahip olmadığı becerilere sahiptir" dedi.

Cdr Murphy, Khalife'nin kaçmasına yardım etmiş olamayacağını ve paranın kendisine ulaşmış olabileceğini kesin olarak dışarıda bırakamayacağını söyledi.

Khalife kayıp ilan edildiği 08:15 BST'den bu yana 150 Met Karşı Terörizm Komutanlığı polis memuru arama yapmak üzere görevlendirildi.

Khalife'yi taşıyan kamyon, HMP Wandsworth hapishanesini 07:32 BST'de terk etti ve batıya doğru hareket etti - ancak alarımın hapishane personeli tarafından 20 dakika daha geç konuldu.

Polise başvurulmadan önce başka 25 dakika geçti

Kamyonun, Khalife'nin artık bağlı olmadığı görünmeden önce HMP Wandsworth'dan yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta olduğu BBC tarafından elde edilen CCTV görüntülerinde görüldü.

Bir üye tarafından elde edilen videolar, yetkililerin kamyonun yaklaşık üç mil uzaklıkta olduğu, saat 08.37'de bulduğu ve Khalife'nin artık bağlı olmadığını keşfettikten sonra araçta arama yaptığını gösteriyor.

O zaman, Khalife gitmişti - ancak memurlar, kendini alt tarafından askıladığı kayışı buldular.

Khalife'nin Kingston upon Thames, güneybatı Londra ve İngiltere'nin kuzeybatısındaki bağlantıları olduğuna inanılıyor. Arama Londra'ya odaklanmış durumda.

Ancak Cdr Murphy, ülkeyi zaten terk etmiş olabileceğini ve limanlarda ve havaalanlarında güvenliği artırıldı, diyor.

Dover Limanı'nda aksamalar devam etti. M20'nin sekizinci ve dokuzuncu kavşakları, geliştirilmiş kontroller nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Bu arada, bir kişi Banbury tren istasyonunda Oxfordshire'da polise başvurarak bir üye tarafından Khalife ile karıştırıldığını anlattı.

Sosyal medyadaki resimler, adamın, iddia edilen olarak Banbury tren istasyonu yakınlarında polis tarafından konuşulduğunu gösteriyor.

Adam, polis tarafından 20 dakika boyunca sorgulandıktan sonra ve bir parmak izi taramasından sonra kaçak olmadığını kanıtladığını söyledi.

"Bunu ne kadar çok patlattığı gerçekten deli. Yanlışlar oluyor."

Bu nasıl oldu?



Kaçışın ardından saatler içinde, neden Khalife'nin yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulmadığı ve nasıl ağın altından kayabildiği sorulmaya başlandı.

Adalet sekreteri Alex Chalk, Wandsworth'daki tüm mahkumların kategorilendirilmesi ve yerleştirilmesi ile terörizm suçlamalarıyla gözaltında bulunan tüm mahkumların hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini emretti.

O, Khalife'nin "bulunacak ve adalete yüzleştirilecek" olduğunu İngiltere Parlamentosu'na söyledi.

Gölge içişleri sekreteri Yvette Cooper, Wandsworth hapishanesinin - son birkaç yıldır tasarlandığında yüzde 60-80 daha fazla mahkumu barındırmış - kalabalık ve personel sorunlarıyla uzun süredir bilindi…