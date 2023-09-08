Haber: Mert Osman Erman

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Pazar günü ABD doğu kıyısında tehlikeli plaj koşullarına neden olabilir, dedi.

Şu anki yolculuğunda fırtına hiçbir yere karaya çıkmayacak şekilde projelendirilmiyor.

Lee, Haziran'dan Kasım'a kadar süren Atlantik kasırga mevsiminin 12. adlandırılmış fırtınasıdır.

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"NHC'nin en son güncellemesine göre, gece boyunca ek bir güçlenme tahmin ediliyor," denildi.

"Yoğunluk dalgalanmaları önümüzdeki birkaç gün boyunca muhtemel olsa da, Lee'nin gelecek haftanın başlarına kadar büyük bir kasırga olarak kalmaya devam etmesi bekleniyor."

Kuzey Karayipler'e Cuma gününe kadar ve Porto Riko ve ABD doğu kıyısının Pazar gününe kadar ulaşması beklenen tehlikeli deniz ve akıntılar bekleniyor, NHC dedi.

Perşembe akşamı, Lee, Karayipler'in Atlantik Okyanusu ile buluştuğu kuzey Leeward Adaları'nın yaklaşık 705 mil doğusundaydı.

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Bu arada, Tropical Depression 14 Tropical Storm Margot haline geldi.

Margot'un hafta sonu kasırga gücü kazanması bekleniyor, ancak açık suda kalması bekleniyor.

Pasifik Okyanusu'nda ise, Hurricane Jova, kategori beş'ten dört fırtınaya hafiflemiştir.

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2023 Atlantik kasırga mevsiminin ortalamanın üzerinde daha aktif olması tahmin ediliyor.

İklim değişikliğinin tropikal fırtınaların sıklığı üzerindeki etkisi hala belirsizdir, ancak artan deniz yüzey sıcaklıkları havayı ısıtarak daha fazla enerjiyi kasırgaları sürmek için kullanılabilir hale getirir.

Sonuç olarak, daha yoğun ve daha fazla aşırı yağışla muhtemelen daha yoğun olmaları muhtemeldir.