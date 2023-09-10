Haber: Mert Osman Erman

Alex Chalk, BBC'ye "yaklaşık olarak" bu hafta 40 mahkumun nakledildiğini söyledi ve 21 yaşındaki şüphelinin kategori B hapishanesinde gözaltında tutulup tutulmaması gerektiği konusundaki soruların ardından böyle bir karar alındığını belirtti.

Ancak bakan, "ilgili güvenlik protokollerinin" uygulanmış olduğunu söyledi.

Bay Khalife, kuzeybatı Londra'da gözaltına alındıktan sonra polis nezdinde bulunuyor.

Dört günlük bir aramanın ardından, Northolt'ta bir kanal kenarı patikasında sivil bir memur tarafından tutuklandı.

Adalet Bakanı, Wandsworth hapishanesinden kaçışla ilgili yapılan ön incelemelerin, doğru güvenlik protokollerinin ve personel seviyelerinin olay sırasında mevcut olduğunu belirlediğini söyledi.

Ancak Bay Chalk, BBC'nin Laura Kuenssberg ile yaptığı bir röportajda, "Gerçek soru, protokollerin ne ölçüde takip edilip edilmediği" olduğunu söyledi.

Bay Chalk, meseleyle ilgili iki inceleme başlatmasını istediğini, birinin olayın şartları etrafında diğerinin hapishane kategorizasyonuyla ilgili olduğunu belirtti. Ayrıca olayla ilgili bağımsız bir soruşturma da emretti.

Bay Chalk, daha önce Sky News'a şunları söyledi: "Tedbir amacıyla orada bazı mahkumlar, gözaltındakilerden bazıları, taşındı. Wandsworth'a ek kaynaklar gitti, böylece ek vali desteği, güvenlik konusundaki özel uzmanlığa sahip eski bir vali.

"Ama aynı zamanda... Wandsworth'ta neler olduğunu tam olarak anlayana kadar sadece yaklaşık olarak 40 mahkum taşındı. Bu mantıklı, önleyici bir önlemdir."

Metropolitan Polis, Bay Khalife'nin hukuka aykırı olarak serbest dolaştığı şüphesiyle ve bir firar eden mahkum olarak gözaltına alındığını açıkladı. Firar olayı, hapishanenin mutfaklarında gerçekleşti ve Bay Khalife, çarşamba sabahı bir gıda teslimat kamyonunun altına kendini bağladıktan sonra kaçtı.

Bay Khalife, Kasım ayında yapılacak bir yargılama için Wandsworth hapishanesindeydi.

Bay Khalife, bir düşman devlet için casusluk yapmak, terör eylemi işleyen veya hazırlayan bir kişi için yararlı olabilecek bilgi elde etmek ve sahte bir bomba şakası planlamakla suçlanıyor. Polis, onun yakalanmasına yol açacak bilgiyi sunanlara 20.000 sterline kadar ödül verdiğini ve dedektiflerin daha 100'den fazla bilgi sunan kişilerden arama aldığını söyledi. Ödül henüz talep edilmedi.

Başka bir yerde, Mail on Sunday, güvenlik kaynaklarının iddialarını rapor ediyor ve Bay Khalife'nin yeni istihbarat sinir merkezi olan İngiltere'nin yeni istihbarat sinir merkezi tarafından yakalandığını iddia ediyor. Bu merkez, MI5, MI6 ve uzman polis ajanlarından oluşuyor ve onunla bağlantılı olduğuna inanılan kişilerin telefonlarını dinledi.

Bay Khalife'nin Wandsworth Roundabout yakınlarında bir kamyonun altından çıktığını gören bir halk üyesi tarafından fark edildiği bildirildi.

Met, Cuma gecesi "istihbarat odaklı bir arama" düzenlediğinde Bay Khalife orada bulunmamış olsa da, kuvvet, şüphelinin yakınında gözlemleyen birçok kişiden aramalar aldı.

Met, Cumartesi sabahı Bay Khalife'nin görüldüğü yerin etrafında "yoğun arama faaliyetlerine" odaklandığını açıkladı. O, hapishaneden yaklaşık 14 mil uzakta bulunan Northolt bölgesindeki bir kanal patikasında saat 10:41 BST'de sivil bir memur tarafından bisikletinden çekilerek gözaltına alındı.