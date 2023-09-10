Haber: Mert Osman Erman

BBC'nin Laura Kuenssberg programına konuşan Gen Mark Milley, daha soğuk koşulların Ukrayna'nın manevra yapmasını çok daha zor hale getireceğini kabul etti.

Saldırının beklenenden daha yavaş ilerlediğini itiraf etti, ancak "Hâlâ yoğun çatışmalar devam ediyor," dedi.

"Ukraynalılar istikrarlı bir ilerleme kaydetmeye devam ediyorlar."

Gen Milley, karşı taarruzun başarısız olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti, ancak Ukrayna'nın "Rus cephe hatları boyunca çok istikrarlı bir tempoda ilerlediğini" söyledi.

"Hâlâ savaşın hava koşullarına dayalı yaklaşık 30 ila 45 gün savaş olacak, bu yüzden Ukraynalılar bitmedi.

"Hâlâ bitmeyen savaşlar var... yapmak istedikleri şeyin savaş kısmını bitirmediler."

Kyiv'in yaz aylarında başlatılan karşı taarruzu, Ukrayna'da Rus işgal altındaki toprakları özgürleştirmeyi amaçlıyor ve şimdiye kadar sadece küçük kazançlar görüldü.

Ancak Ukraynalı generaler, Rusya'nın güneyindeki savunmanın ilk hattını zorladıklarını iddia ediyorlar.

"Bu [savaş] başladığında çok başında olduğumu söyledim, bu uzun, yavaş, zor ve yüksek kayıp üreten bir şey olacak, ve tam olarak öyle," dedi Gen Milley.

Aynı röportajda, İngiltere'nin savunma şefi Adm Sir Tony Radakin, "Ukrayna kazanıyor ve Rusya kaybediyor" dedi.

"Çünkü Rusya'nın amacı Ukrayna'yı boyundurmak ve Rusya'nın kontrolü altına almak değildi," dedi.

"Bu olmadı ve asla olmayacak, işte bu yüzden Ukrayna kazanıyor."

Ukrayna'nın topraklarını geri kazanma savaşı da uluslararası toplumun "ekonomik baskı ve diplomatik baskı uygulaması ve Rusya bundan dolayı zarar görüyor" dedi.

Bu arada, Vladimir Putin'in Kuzey Kore ile kurduğu ittifakın Rus liderinin "umutsuz bir durumda" olduğunu söyledi Adm Radakin.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Rusya'nın kalan partnerlerinin ne kadar az olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un iddialara göre bu ay Rusya'yı ziyaret ederek silah görüşmeleri yapmak için Putin ile buluşmayı planlıyor.

İki lider, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşına destek vermek için Moskova'ya silah sağlama konusunu tartışmayı planlıyor.

Bir silah anlaşması karşılığında Kuzey Kore'nin ne elde edeceği konusunda Washington ve Seul'de endişeler bulunuyor, bu da iki ülkenin Asya'da askeri işbirliğinin artmasına neden olabilir.

İttifak, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek yaptığı felaket bir hatanın yansıması" dedi Adm Radakin.

Ayrıca, Rusya'daki iç durumun da bir yansımasıydı, dedi.

"Ekonomisi baskı altında, yaptırımlar daha büyük bir etki yaratıyor. Uluslararası ortakların bir dizi olmadığı ortaya çıkıyor.

"Ülkeyi terk eden yarım milyon insan kaybetti. Ülkeden ayrılmak isteyen en az bir milyon daha var.

"Savaşı desteklemek için yeterince insanı sürdürmekte zorlanıyor," dedi.

Donald Trump konusunda, Gen Milley, ABD askerlerinin bağlılığının "anayasa"ya olduğunu söyledi ve hapiste bulunan bir komutan-in-şefin hizmet edip etmeyeceği sorulduğunda "Her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına sadık olacağız" dedi.

Meşru seçilmiş ABD başkanı kim olursa olsun, askeri personelin tüm yasal emirlere uymaya devam edeceğini belirtti.

Gen Milley, siyasete girmeyi reddetti ve emekli olunca "en iyi büyükbaba" için aday olacağını söyledi.