Haber: Mert Osman Erman

Danelo Cavalcante, 34 yaşında, geçen hafta kaçışı, doğum yeri olan Brezilya'da manşetlere çıktı ve hala kayıp durumda.

Yeni yayınlanan hapishane görüntüleri, mahkumun 1.5 metre genişliğindeki bir koridordan ayrılan iki duvarı "yengeç yürüyüşü" ile tırmandığını gösteriyor.

Yetkililer, önceki kaçıştan sonra jiletli telin kurulduğunu ancak açıkça etkili olmadığını söylüyor.

Chester County Hapishanesi geçici müdürü, 19 Mayıs'ta Igor Bolte'nin kaçışından sonra hapishanenin güvenlik danışmanları tuttuğunu ve kaçış yolu olarak aynı çıkışı kullanmaktan kaçınmak için jiletli telin kurulduğunu söyledi.

Holland'a göre, danışmanlar bir "yetersizlik" tespit etmiş ve diğer mahkumların aynı çıkış yolunu kullanmasını engellemek için jiletli tel kurulmuş.

Bay Holland, "Güvenlik yöntemlerimizin yeterli olduğuna inanırken, aksini kanıtlandı. Şimdi güvenlik önlemlerimizi hızla güçlendirmek için hareket edeceğiz," dedi. Cavalcante, geçen ay eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu iki küçük çocuğunun önünde vahşice bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Video, onun "jiletli telin içinden yengeç yürüyerek bir duvara tırmandığını" gösteriyor, dedi Bay Holland, Çarşamba günü, ellerini bir duvara, ayaklarını başka bir duvara koyarak yukarıya doğru tırmanmasını sağlamak için.

Çatıya ulaştıktan sonra her iki mahkum da hapishanenin daha az güvenli bir bölümüne inmek için bir merdiveni tırmanabilmişlerdir. Bir öncekine hemen sonra bu kadar kısa sürede bir kaçışın nasıl yeniden gerçekleşebileceği sorulduğunda, Bay Holland şöyle cevap verdi: "Jiletli tel ile bunu önlemek için uygun çabaları gösterdiğimize inanıyorduk."

Ancak hapishane fiziksel engellere odaklanırken, geçici müdür "insan faktörünü" ele alamadıklarını söyledi.

Kaçış anında, yerel saatle 09:00 civarında, gözetleme kulesinde bir düzeltme memuru bulunuyordu. Ancak memur, görünüşe göre güvenlik kamerasını izlemeyi ihmal etti, Mayıs ayında mahkum sadece kaçtıktan beş dakika sonra video izleme cihazlarında görüldüğünde yakalandığı gibi.

Cavalcante kaçarken Yard C'yi denetlemekle görevlendirilen memur idari izne alındı ve eyalet savcısı tarafından soruşturuluyor.

"Kaçış sırasında gözetleme kulesi memurunun eylemi, soruşturmanın önemli bir parçasıdır," dedi Bay Holland.

Kaçak avını yönlendiren soruşturmacılar, son günlerdeki birkaç görüntüleme nedeniyle arama alanlarını genişlettiklerini açıkladılar.

Pennsylvania Eyalet Polisi Yarbay George Bivens, Cavalcante'nin "yoğun ormanlık arazide gezinmekte zorlanıyor olabileceğini" ve depolarda veya diğer yapıların içinde saklanıyor olabileceğini söyledi.

Pazartesi günü, yetkililer, Cavalcante'nin annesi tarafından kaydedilen bir sesli mesajı patlatmak için helikopterler ve devriye arabalarını kullanmaya başladı, mesajında ona teslim olması çağrısında bulunuyor.

Yakalanmasına yol açacak bilgiye 20 bin dolar (£16,000) ödül verilmektedir.