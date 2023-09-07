Haber: Damla Oya Erman

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın son çeyrekte 1.7 milyon hisse satın alması, değeri yaklaşık 95 milyon dolar olan bir işlemle gerçekleşti. Bu hamle, birçok sorunla başa çıkmak zorunda kalan biranın arkasındaki şirkete olan güveni gösteriyor.

Ancak, Gates'in bu bahis oyununda şimdiye kadar para kaybettiği görünüyor. A-B'nin hisseleri satın alındığından bu yana neredeyse %2 değer kaybetti ve yıllık bazda %7'lik bir düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz ay, A-B, Bud Light satışlarının düşmesi nedeniyle ikinci çeyrekte ABD gelirinin %10 düştüğünü açıkladı. Şirketin ABD perakendecilere olan satışları %14 düştü, daha geniş bira endüstrisini geride bırakarak, özellikle Bud Light'ın sattığı birim miktarındaki düşüş nedeniyle. Kuzey Amerika'daki gelir, bir yıl önce aynı döneme göre 395 milyon dolar düştü.

Ancak Gates'in vakfı, bu riskli bahise rağmen Anheuser-Busch'a olan güvenini koruyor gibi görünüyor. Bu yatırım, Gates'in sadece bira şirketiyle olan ilişkisini değil, aynı zamanda diğer bira markalarına da olan ilgisini yansıtıyor. Geçtiğimiz yılın başlarında, vakıf Hollandalı biranın ana şirketi Heineken Holding'in neredeyse 1 milyar dolar değerinde hissesini satın almıştı.

Sonuç olarak, Bill Gates Vakfı, Anheuser-Busch'un zorlu dönemine rağmen biranın geleceğine duyduğu güveni gösteriyor. Ancak, piyasa koşulları ve satış performansı bu yatırımın kârlı olup olmayacağını zamanla gösterecek gibi görünüyor.