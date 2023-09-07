Ankara

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda." dedi.

Attaf, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Son 3 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli mesafelerin katedildiğine işaret eden Attaf, "İki ülke tarihine bakacak olursak işbirliği açısından, daha önce yapmamıştık." ifadesini kullandı.

Attaf, Cezayir ve Türkiye ilişkilerinin her zaman gelişim gösterdiğini vurgulayarak, ilişkilerin işbirliği ve ortaklık fırsatlarını karşılayacak şekilde genişlediğini kaydetti.

AA