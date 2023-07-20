Dijital çağın getirdiği en önemli yeniliklerden biri, işletmelerin müşterilerine ulaşma ve onları etkileme şekillerini tamamen değiştiren veri odaklı dijital pazarlama stratejilerinin ortaya çıkmasıdır. Bu stratejiler, müşteri deneyimini anlamak ve geliştirmek için büyük bir potansiyel sunar. Ancak, bunun tam anlamıyla nasıl yapılacağını anlamak için önce veri odaklı dijital pazarlamanın ne olduğunu anlamamız gerekiyor.

Veri Odaklı Dijital Pazarlama Nedir?

CRM Medya Yönetici Ortağı Berk Hisoğlu ilk olarak Veri Odaklı Dijital Pazarlamanın ne olduğundan bahsetti;

Veri odaklı dijital pazarlama, işletmelerin müşteri verilerini toplama, analiz etme ve bu bilgilere dayalı pazarlama stratejileri oluşturma sürecidir. Bu strateji, müşterilerin gereksinimlerini, davranışlarını ve alışkanlıklarını daha iyi anlama olanağı sunar. Veri odaklı dijital pazarlama, müşteri deneyimini geliştirmek için elzemdir çünkü müşteri deneyiminin geliştirilmesi, doğru verilerle sağlanabilir.

Müşteri Deneyimini Anlama

CRM Medya Yönetici Ortağı Berk Hisoğlu Müşteri Deneyimini Anlamadan bahsetti;

Müşteri deneyimi, bir müşterinin bir marka veya işletme ile olan tüm etkileşimlerinin toplamıdır. Bu etkileşimler, bir ürünün veya hizmetin satın alınmasından, müşteri hizmetleri ile yapılan etkileşimlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Müşteri deneyimini anlamak, müşterinin bakış açısını anlamak anlamına gelir. Bu da onların beklentilerini, gereksinimlerini ve memnuniyetini ölçmek için veri odaklı pazarlama stratejilerini kullanmayı gerektirir.

Veri Kaynaklarının Belirlenmesi ve Kullanılması

CRM Medya Yönetici Ortağı Berk Hisoğlu Veri Kaynaklarının Belirlenmesi ve Kullanılmasından bahsetti;

Veri odaklı dijital pazarlama stratejilerini uygulamak için, işletmelerin doğru veri kaynaklarını belirlemesi ve bu verileri en etkili şekilde kullanması gerekir. Bu kaynaklar genellikle iç ve dış veri kaynakları olarak ikiye ayrılır. İç veri kaynakları, genellikle bir işletmenin kendi veri tabanları, CRM sistemleri ve web analitikleri gibi kaynaklarıdır. Dış veri kaynakları ise sosyal medya, kamuya açık veri tabanları ve üçüncü taraf veri sağlayıcıları gibi kaynakları içerir. Detaylı olarak açıklamak gerekirse;

İç Veri Kaynakları

İç veri kaynakları, bir işletmenin doğrudan kendi operasyonlarından ve müşteri etkileşimlerinden elde edilen verilerdir. İşte bazı örnekler:

· CRM Sistemleri: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri, bir işletmenin müşterileri hakkında detaylı bilgiler sağlar. Bu bilgiler genellikle müşterinin adı, iletişim bilgileri, satın alma geçmişi, hizmet talepleri ve müşteri hizmetleri ile yapılan etkileşimler gibi bilgileri içerir.

· Web Analitiği: Bir işletmenin web sitesi, müşterilerin çevrimiçi davranışları hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu bilgiler, hangi sayfaların en çok ziyaret edildiğini, ziyaretçilerin web sitesinde ne kadar zaman geçirdiğini, hangi ürünlerin en çok ilgi gördüğünü ve ziyaretçilerin web sitesine hangi kanallardan geldiğini içerir.

· E-Posta ve Dijital Pazarlama Kampanyaları: İşletmeler, e-posta kampanyalarının ve diğer dijital pazarlama girişimlerinin performansı hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgiler, hangi mesajların en çok tıklama ve dönüşüm aldığını, hangi e-postaların açıldığını ve hangi tekliflerin en çok satışa dönüştüğünü içerir.

Dış Veri Kaynakları

Dış veri kaynakları, işletmenin kontrolü dışında bulunan ve genellikle üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından toplanan verileri ifade eder. İşte bazı örnekler:

· Sosyal Medya: Sosyal medya platformları, işletmelerin hedef kitleleri hakkında anlamlı bilgiler toplamasını sağlar. Bu bilgiler, hangi konuların en popüler olduğunu, hangi paylaşımların en çok etkileşim aldığını ve tüketicilerin belirli markalar veya ürünler hakkında ne düşündüğünü içerir.

· Kamuya Açık Veri Tabanları: Kamuya açık veri tabanları, genellikle demografik bilgiler, ekonomik trendler ve sanayi raporları gibi bilgiler sağlar. Bu bilgiler, işletmelerin pazar trendlerini anlamasına ve stratejilerini buna göre ayarlamasına yardımcı olabilir.

· Üçüncü Taraf Veri Sağlayıcıları: Üçüncü taraf veri sağlayıcıları, genellikle işletmelerin erişemediği veya toplamadığı verileri sağlar. Bu bilgiler genellikle demografik bilgiler, tüketici davranışları, satın alma alışkanlıkları ve diğer pazar bilgilerini içerir.

Her iki tür veri kaynağı da işletmelerin müşteri segmentasyonunu geliştirmesine, pazarlama stratejilerini optimize etmesine ve sonuçta müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olur.

Veriye Dayalı Müşteri Segmentasyonu

CRM Medya Yönetici Ortağı Berk Hisoğlu Veriye Dayalı Müşteri Segmentasyonundan bahsetti;

Müşteri segmentasyonu, pazarlama stratejilerini etkili bir şekilde uygulamak için önemlidir ve veri odaklı dijital pazarlamanın önemli bir parçasıdır. Veri analitiği, müşterileri benzer özelliklere, gereksinimlere veya davranışlara göre gruplara ayırmak için kullanılabilir. Bu gruplar daha sonra hedefli pazarlama kampanyaları için kullanılabilir. Müşteri segmentasyonu, daha kişiselleştirilmiş ve etkili pazarlama stratejileri oluşturmak için önemlidir.

Veri Analitiği ile Müşteri Davranışlarına İlişkin Bilgiler

Son olarak, CRM Medya Yönetici Ortağı Berk Hisoğlu Veri Analitiği ile Müşteri Davranışlarına İlişkin Bilgiler hakkında bahsetti;

Veri analitiği, müşteri davranışlarına ilişkin bilgileri toplamanın ve anlamanın en etkili yoludur. Müşteri davranışlarına ilişkin veriler, müşterinin satın alma alışkanlıklarını, ürün tercihlerini ve marka etkileşimlerini içerir. Bu bilgiler, müşterinin tercihlerini ve gereksinimlerini anlamak için kullanılır ve sonuç olarak müşteri deneyimini geliştirmek için pazarlama stratejilerini yönlendirir.

Veri odaklı dijital pazarlama, müşteri deneyimini anlama ve geliştirmenin en etkili yollarından biridir. İşletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha iyi hizmet vermek için bu stratejileri uygulayabilirler. Bu süreç, müşteri deneyimini geliştirmek için veri toplama, analiz etme ve bu bilgilere dayalı stratejiler oluşturma adımlarını içerir. Bu adımların tümü, müşteri deneyimini geliştirmek ve işletmenin genel başarısını artırmak için önemlidir. Veri odaklı dijital pazarlama, işletmelerin müşterilerine ulaşma ve onları etkileme şekillerini tamamen değiştirebilir ve müşteri deneyimini yeni seviyelere taşıyabilir.