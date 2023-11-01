Haber: Damla Oya Erman

Dai, okul arkadaşlarına yönelik ölüm tehditleri içeren çevrimiçi gönderiler paylaştığı iddiasıyla suçlanıyor. Bu tehditler, hafta sonu boyunca üniversite genelinde alarm ve Yahudi öğrenciler arasında endişeye neden oldu.

Kuzey New York Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, savcılar Dai'nin Cornell Üniversitesi'nde okuyan Yahudi öğrencilere yönelik tehdit içeren bir dizi çevrimiçi gönderinin arkasında olduğunu iddia ediyor. Bu gönderiler, Yahudi insanların ölümünü istemek ve "104 West'i vuracağım" şeklinde bir tehdit içeriyordu.

104 West, Kosher yiyecek sunan bir yemek salonuna ev sahipliği yapmaktadır ve Yahudi toplumunu destekleyen bir öğrenci organizasyonu olan Center for Jewish Living'e bitişiktir.

Savcılar, açıklamalarında şunları iddia etti: "Başka bir gönderide Dai, iddia edilen tehditler arasında, kampüste gördüğü Yahudi erkeklerini 'bıçaklamak' ve 'boğazını kesmek,' Yahudi kadınlarını 'tecavüz etmek' ve uçurumdan atmak, Yahudi bebeklerini kesmek tehdidini bulunuyor. Aynı gönderide Dai, 'bir saldırı tüfeği getireceğini ve sizi bütün pis Yahudileri vuracağını' tehdit etti."

Dai aleyhine açılan suçlama, federal iletişim kullanarak başkasını öldürme veya yaralama tehditlerini yayınlamak olarak geçmektedir ve bu suçlama en fazla beş yıl hapis cezasını, 250.000 dolar para cezasını ve üç yıl süreyle gözetim altında tutulmayı içerebilir.

Dai'nin New York'un Syracuse kentinde federal mahkemede çarşamba günü ilk kez mahkemeye çıkması bekleniyor.

Bu tutuklama, Cornell Üniversitesi'nin hafta sonu boyunca yüksek güvenlik düzeyinde bulunduğu bir döneme denk geldi. Bazı Yahudi öğrenciler, tehlike tehditlerinden dolayı kampüsten ayrılmayı tercih ederken, diğerleri okuldaki antisemitizmin "patlamasını" engellemek için yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle okulu dava etme planları yapıyor.

ABD'de antisemitizm ve İslamofobi olayları, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'a karşı terör saldırılarına yanıt olarak savaş ilan etmesinin ardından, Anti-Defamation League ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ne göre artış göstermekte. Antisemit tehditlerin sayısında 2022 yılından bu yana neredeyse dört kat artış yaşandığı bildirilirken, İslamofobi şikayetlerinin geçen yılın seviyelerine neredeyse üç kat arttığı belirtilmektedir.

Dai'nin gözaltına alınmasından bir gün önce Cornell'deki Center for Jewish Living, Instagram'da bir açıklamada "doğrudan bir tehdit aldığını" yazdı, ancak daha fazla detay vermedi.

Açıklamada, "Geçen hafta yaşanan olaylar endişe verici olsa da, bu tehditlerin Cornell'deki Yahudi yaşamının canlılığını azaltmasına izin vermeyeceğiz," denildi.

Öğrenci organizasyonu daha sonra kampüs güvenliği ve New York Eyalet Polisi'nin yerinde 24/7 bulunduğunu belirtti.

Center for Jewish Living, Insider'ın normal çalışma saatleri dışında gönderdiği bir talebe hemen yanıt vermedi. Dai için avukat bilgilerine hemen ulaşılamadı.

New York Valisi Kathy Hochul, Salı günü Twitter'dan Cornell'deki öğrencilerle güvenliklerini tartıştığını belirtti. Hochul, "Bir kitlesel çekim veya dehşet verici antisemit şiddeti tehdit etmek skandal ve kabul edilemez," yazdı. "Cornell öğrencilerini ve tüm New Yorkluları nefretin güçlerinden korumak için çalışan güvenlik güçlerimize minnettarım."