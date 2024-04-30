Üniversite yönetimi, Gazze ile dayanışma amacıyla kurulan kamp alanını boşaltmayan öğrencilere disiplin ve okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Bir grup öğrenci, yerel saatle gece yarısı üniversite merkez kampüsünde bulunan tarihi Hamilton Hall binasına girdi.

New York Times'a göre, sayıları onları geçmeyen öğrenciler ana girişi kapattı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Nisan ayı ortalarında Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, İsrail’in işgalini ve Gazze'deki soykırımını destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50’den fazla büyük üniversitede Filistin’e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000’den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.