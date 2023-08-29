KUDÜS AA- İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulmasının, Libya dosyasında çalışan Mossad’ın gizli kadrosuna ciddi bir şekilde zarar verdiği belirtildi.

Zararın düzeyine ilişkin tartışmaların bulunduğu aktarılan haberde, "Gelecekte durumun ne olacağını henüz kimse bilmiyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, "Mossad ile İsrail Dışişleri Bakanlığı arasında, Cohen-Menguş görüşmesi konusunda ve İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerle hassas ilişkileriyle ilgili her konuda ciddi bir gerginlik ve karşılıklı suçlamalar var." ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının görüşmenin hemen ardından açıklama yapmak istediği ancak Libya tarafının açık bir şekilde açıklamayı ertelemesini talep ettiği haberde kaydedildi.

Haberde, Libya tarafının, halkın olumsuz tepkisinden çekindiği için açıklamayı geciktirme talebinde bulunduğu aktarıldı.

Cohen-Menguş görüşmesinin sızdırılmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığının, Libya tarafına görüşmeyle ilgili bir açıklama yayımlayacağını ve "başka seçeneğinin kalmadığını" bildirdiği ifade edildi.

Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle görevden alma kararı vermişti.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.