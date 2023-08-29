TRABLUS AA- Temsilciler Meclisi (TM) milletvekilleri, Libya Devlet Yüksek Konseyi üyeleri, akademisyenler ve aktivistlerden oluşan bir grup tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu görüşmenin; din, ahlaki değerler ve ulusal kanunlara binaen en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Siyonist rejimle gizli ve aleni iletişim kurmanın Libya kanunları uyarınca suç olduğuna işaret edilen açıklamada, başsavcılıktan, Libya kanunlarını çiğneyen bu talihsiz görüşmeyi "ayarlayan, koordine eden ve hayata geçirenler" hakkında soruşturma açması istendi.

Söz konusu görüşmenin Libya halkının ve devletinin resmi tutumunu yansıtmadığına değinilen açıklamada, Ulusal Birlik Hükümetinin, bu davranışıyla, ulusal iradeyi çiğnediği kaydedildi.

Dün gece Libya'nın başkenti Trablus'un yanı sıra, Misrata, Zaviye, Sabrata, Zliten, olmak üzere birçok kentte Libyalılar, yollarda lastik yakarak, söz konusu görüşmeyi protesto etmişti.

Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle görevden alma kararı vermişti.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.