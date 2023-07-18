ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde Türkiye’nin tek kurumsal Kukla Yapım Atölyesi ve Profesyonel Kukla Tiyatrosu’nun, yaz boyunca çocuklar için genişletilmiş ve ücretsiz gerçekleştireceği 5 farklı kukla atölyesinden oluşan Yaz Kursu kayıtları devam ediyor. Yoğun ilgi gören başvurular 20 Temmuz’da sona erecek.

Yaz Kursu kapsamında “Ahşap Kukla Yapımı (8-12 yaş), El Kuklası (8-10 yaş), Kukla Oynatımı (8-10 yaş), Kağıt Kukla Atölye Çalışmaları (6-8 yaş) ve Masal Sandığı (4-6 yaş)” atölyeleri düzenlenecek.

HABER: MERVE ELÇİ