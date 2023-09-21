Haber: Mert Osman Erman

Nicholas Dominici, Grei Mendez tarafından işletilen kreşte fentanil soluduğu için öldü ve Mendez gözaltına alındı.

Polis, çocukların şekerleme yapmak için kullandığı bir matın altında fentanil bulunduğunu söyledi.

50 kat daha güçlü olan bu sentetik ağrı kesici, ABD'deki uyuşturucu ölümlerinin artışına neden olduğu iddia ediliyor.

Çarşamba günü, bir NYPD sözcüsü, polisin hala kadının eşinin kimliğini belirlemeye çalıştığını söyledi ve şarj belgelerinde bir ortak suçlu olarak tanımlanan kişiyi tanımlamaya çalıştıklarını söyledi.

Video görüntüleri, polisin gelmeden önce kocasının kaçtığını gösteriyor.

Şu anda onun gözaltına alınması için herhangi bir ödül sunulmuyor.

Cuma gecesi Bronx'taki Divino Niño kreşine çağrıldıktan sonra polis, Narcan adı verilen bir aşırı doz önleyici ilaçla üç çocuğu hayata döndürdü.

NYPD baş dedektifi Joseph Kenny, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "çocukların daha önce uyuduğu yerin altında" bir kilo fentanil bulunduğunu söyledi.

Divino Niño kreşinin sahibi olan Mendez, 36 yaşında ve kiracısı Carlisto Acevedo Brito, 41 yaşında ve federal savcılara göre ölümle sonuçlanan uyuşturucu madde sahipliği suçlamalarıyla yüzleşiyorlar.

Gözetim görüntüleri ve telefon kayıtları, çocukların hasta olduğunu bulduktan sonra Mendez'in eşini aradığını, hatta 911'i aramadan önce birçok dolu alışveriş poşetini kreşten çıkardığını gösteriyor.

Mendez'in avukatı, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve kreşte uyuşturucu tutulduğundan habersiz olduğunu söyledi.

Polis, sahnede bulunan fentanilin 500.000 kişiyi öldürebileceğini söyledi. Şehir sağlık denetçileri 6 Eylül'de kreşi sürpriz bir ziyarette bulundu, ancak herhangi bir ihlal tespit etmedi.

Belediye Başkanı Eric Adams, Çarşamba günü TV ağı NY1'e gözetmenleri savundu ve "O gözetmen görevini yaptı. Ve hiçbir şekilde gözetmenlerin o çocukları ve ailelerini başarısız olduğu izlenimini vermemeliyiz." dedi.

"Kim görevini yapmadı?" diye ekledi. "Oradaki çocukları korumakla yükümlü olanlar."

Fentanilden etkilenen bir iki yaşındaki çocuğun babası ABC News'a, kreş hakkında uyarı işaretleri olduğunu söyledi.

Adam, ağaçta duran üç erkek olduğunu görüp geriye dönerek, şimdiye kadar çok sayıda ABD köşesinin, Hawai'den Alaska'ya ve Rhode Island'a kadar fentanile dokunduğunu gösteren yeni bir araştırma olduğunu söyledi.

Fentanil yüzünden ölen çocukların sayısı artıyor.

Hafta sonu Washington eyaletinde, fentanil içeren ayrı olaylarda bir çocuk öldü ve iki kişi hastalandı, polis diyor.

Ülke genelinde, çocukları ölen ebeveynlere karşı suç duyuruları getiriliyor.