Haber: Mert Osman Erman

Ülkenin sahil güvenliği, adamın dürbün ve pusula kullanarak Sarı Deniz'i yaklaşık 300 km (186 mil) boyunca geçtiğini, ancak ardından sıkıştığını söyledi.

Yerel raporlar onu Xi Jinping'e karşı eleştiri getiren Kwon Pyong olarak adlandırdı, ancak kimliği doğrulanmadı.

Seul'deki Çin büyükelçiliği yorum yapmayı reddetti

Son yıllarda Pekin, Çin topraklarını terk etmelerini engellemek amacıyla çıkış yasaklarını havaalanlarında ve diğer yasal sınır geçişlerinde artırarak aktivistleri engelleme yoluna gitti.

Güneydoğu Asya'daki birçok Pekin yanlısı ülke artık iltica başvurusunda bulunanlara sığınma hakkı vermemekte, bu da kaçmayı umut eden muhaliflerin karşılaştığı zorlukları artırmaktadır.

Geçen ay ünlü Çinli insan hakları avukatı Lu Siwei, Laos'ta yakalandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eşi ve çocuklarına katılmadan önce Çin'e iade edildi.

Ancak deniz motoruyla sallantılı sulardan Güney Kore'ye geçmek, modern zamanlarda görülen daha aşırı kaçma girişimlerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Güney Kore sahil güvenliği, can yeleği ve kask giyen adamın, 1800cc motorun arkasında Shandong eyaletinden beş varil yakıt çektiğini söyledi.

"Yolculuk sırasında benzini doldurdu ve boş varilleri denize attı," açıklamasında bulunarak, batıdaki Incheon limanının açıklarında bir kruvaziyer terminaline yakın bir yerde sorun yaşadığını ve yardım istediğini ekledi.

Sahil güvenliği adamı kimliğini açıklamadı, ancak geçen Çarşamba günü şehre "kaçmaya çalıştığı" için gözaltına alındığını belirtti. Casus olabileceği bir şüphe bulunmuyor. Güney Kore merkezli sivil toplum örgütü Dialogue China'dan kampanyacı Lee Dae-seon, Salı günü AFP haber ajansına verdiği demeçte Bay Kwon'un, 35 yaşındaki kaçak olduğunu belirtti.

Bay Kwon, Çin'de Xi Jinping'e açıkça eleştiri getirdiği için hapis cezası aldı. İhtimal ki sığınma talebinde bulunmak için düzenli seyahat yollarını kullanarak ülkeyi terk etmeye çalışırken sorun yaşamış olabilirdi ve büyük olasılıkla Çin'den yasal olarak ayrılmasını engelleyen bir çıkış yasağına tabi tutulmuş olabilirdi.

Bay Lee, "Bay Kwon'un yasayı ihlal ederek Güney Kore'ye giriş yapma şekli yanlış olsa da, 2016'dan bu yana Çin makamlarının gözetimi ve siyasi zulmü, Bay Kwon'un hayatını riske atarak Güney Kore'ye geçişine neden oldu" dedi.

Bay Kwon'un şimdi Güney Kore'de mülteci statüsü başvurusunda bulunup bulunmama veya üçüncü bir ülke için başvurup başvurmayacağını düşündüğü belirtildi.