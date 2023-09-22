Haber: Damla Oya Erman

Galactic Energy'nin Ceres-1 roketi, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Doğu Amerika Saati'ne göre 12:59'da havalanmıştı. Changguang Satellite Technology şirketi için Jilin-1 Gaofen-04B uyduyunu taşıyan roket, planlandığı şekilde yörüngeye ulaşamadı.

Şirket, bu beklenmeyen başarısızlığı sosyal medya platformu WeChat üzerinden duyurdu. Galactic Energy, roketin anormal bir şekilde uçtuğunu ve fırlatma görevinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Kesin nedenler hala analiz ve inceleme aşamasında bulunuyor.

Ceres-1, 19 metre yüksekliğinde dört aşamalı bir roket olarak, 400 kilograma kadar yükü Düşük Yörünge'ye (LEO) taşıyabilme kapasitesine sahipti. Roket, Kasım 2020'de ilk kez tanıtılmış ve bu tarihe kadar dokuz başarılı fırlatma gerçekleştirmişti.

Bu olay, 2023 yılında Çin'in yaşadığı ilk fırlatma başarısızlığıydı. Daha önce 43 ardışık başarılı fırlatma gerçekleştiren Çin, bu talihsiz olayla bu başarılı seriyi sonlandırmış oldu.

Galactic Energy, Ceres-1 ile sadece küçük yükler taşımakla sınırlı değil. Şirket aynı zamanda Pallas-1 adını taşıyan daha büyük bir roket geliştiriyor. Pallas-1, yaklaşık 11,000 pound (5,000 kg) yükü LEO'ya taşıyabilme kapasitesine sahip olacak. İlk Pallas-1 fırlatması gelecek yıl gerçekleşecek ve şirket, roketin ilk aşamasını yeniden kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu yeniden kullanılabilir aşama, SpaceX'in Falcon 9 roketi gibi tasarlanacak ve 2025 yılında fırlatılmayı planlıyor.