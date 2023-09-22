Haber: Damla Oya Erman

Bu son teknoloji telefon, ilk kez 12 Eylül'de düzenlenen Apple "Wonderlust" etkinliğinde tanıtıldı ve 15 Eylül'den itibaren ön siparişe sunuldu. iPhone 15, Avustralya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa gibi 40 ülkede satışa sunuldu.

Bazı hayranlar, Mumbai'deki Apple mağazasının önünde saatlerce bekledi ve bu yeni telefonu alabilmek için uzun süre çaba harcadı. Bir müşteri, "Hindistan'ın ilk Apple mağazasında ilk iPhone'u alabilmek için 17 saatlik bir kuyrukta bekledim. Ahmedabad'dan geldim." dedi.

Apple'ın yeni iPhone modeli, tanıtıldığı günden itibaren büyük talep görüyor ve ön siparişler oldukça yoğun geçti. Önceki model olan iPhone 14'ün ilk ön siparişleriyle karşılaştırıldığında, analistler iPhone 15 için yüzde 10 ila yüzde 12 arasında bir ön sipariş artışı olduğunu belirtiyor.

Ancak, bu telefonun bazı hayranları için yeni özellikleri yeterince etkileyici olmadı. The Wall Street Journal, yeni iPhone'ların, Apple'ın milyarlarca dolar harcadığı ancak çip geliştirmekte yaşadığı zorluklar nedeniyle eksik bir çip içerdiğini bildirdi. Bu sorunlar, çipin zamanında geliştirilmesini engelleyen çeşitli sorunlardan kaynaklanıyor.