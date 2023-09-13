Haber: Mert Osman Erman

Bay Wang, BBC tarafından görülen mahkeme kararına göre ölüm cezasına çarptırıldı, ancak iki yıl erteleme ile verildi.

İki yılın ardından ceza, tutuklama olmadan ömür boyu hapis cezasına çevrilecektir, kararda belirtildi.

Nisan ayında yetkililer, mücadelenin henüz bitmediğini uyardılar.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Jinan mahkemesi, Bay Wang'ı 325 milyon yuan (44.6 milyon dolar; 35.7 milyon pound) rüşvet almakla suçlu buldu.

Bay Wang, firmanın Komünist Parti şefi olan, ayrıca yurtdışı mevduatlarında 54.2 milyon yuanı yasa dışı olarak gizlemekten bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

O, 60 trilyon dolarlık (48 trilyon pound) sektördeki yolsuzlukla mücadelede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iki yılı aşkın süren operasyonunda büyük bir Çin finans kurumunun başkanlarından biri olarak son kurban oldu.

2021'de Çin'in en büyük devlet kontrolündeki varlık yönetim şirketlerinden biri olan Huarong'un eski başkanı Lai Xiaomin, yolsuzluk ve bigami suçlu bulunarak idam edildi.

Aynı yıl, eski Çin Kalkınma Bankası başkanı Hu Huaibang, 85.5 milyon yuan rüşvet davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin en yüksek profilli milyarder bankacılarından biri olan ve Çin Renaissance Holdings'ın CEO'su Bao Fan, bu yılın Şubat ayında kaybolmasının ardından "belirli makamlar tarafından yürütülen bir soruşturmaya işbirliği yapmakta" olup, neredeyse hazırlıksızdır.

Bank of China'nın parti şefi Liu Liange hakkında Mart ayında bir soruşturma başlatıldı. Bay Liu'nun "ciddi disiplin ve yasa ihlalleri" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Nisan ayında yetkililer, devlet destekli varlık yönetim şirketi China Everbright Group'un eski başkanı Li Xiaopeng'in soruşturulduğunu açıkladılar.

Ülkenin merkez bankasının bir yardımcı valisi olan Fan Yifei, Haziran ayında rüşvet şüphesiyle gözaltına alındı ve bir suç soruşturmasıyla karşı karşıya. Aynı zamanda Komünist Parti'den ihraç edildi.